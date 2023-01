Rudi Clybouw zwaait af als Krak van Gistel: “Een mooie erkenning”

Nog tot en met zondag kan je stemmen voor de Krak van Gistel. Krak Rudi Clybouw blikt genoegzaam terug.

Rudi Clybouw (58) uit Moere raakte als voorzitter van Koninklijke Fanfare de Orpheonisten verkozen als Gistelse Krak in 2022. “Een heel leuke ervaring en toffe erkenning, en – toegegeven – het geeft de titel van voorzitter een beetje extra cachet”, laat Rudi optekenen.

“De feestelijke uitreiking in Brugge in het bijzijn van de burgemeester was een mooie avond. Hier en daar word je op de titel aangesproken. (lacht) Let wel, het is niet dat er nu elke dag groupies aan onze voordeur stonden of dat we overal gratis binnen mochten, hé. Maar het is zeker een extra motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan.”

Intussen kan het brede publiek dit weekend een laatste keer stemmen. Op 27 januari is de opvolger van Rudi bekend: Didier Decoene, Geert Loncke, Laurent Gouwy, Lieve Debruyne of Stien Vanhoutte. Het volledige overzicht vind je op de website van KW. “Het zijn allemaal heel mooie kandidaten die elk op hun manier iets betekenen voor Gistel, zij het op publiek vlak of met een nobel doel. Eerlijk, het is een moeilijke keuze”, besluit Rudi.

(TVA/foto PM)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.