Ruben blind op zijn 24ste, wereldkampioen boogschieten op zijn 45ste: “Spijtig dat ik mijn vrouw, mijn ouders en de kinderen van mijn broer niet kan zien”

Geboren met een oogziekte, maar vastbesloten om iets van zijn leven te maken, is Ruben zaterdag wereldkampioen boogschieten voor mensen met een visuele beperking, geworden in Dubai. “Ondanks mijn beperking heb ik een fantastisch leven”, zegt de kersverse wereldkampioen.

Feest in de Varsenareweg, waar Ruben bij thuiskomst uit het verre Dubai werd opgewacht door buren, vrienden en familie. Allemaal wilden ze hem feliciteren met zijn wereldtitel. Ruben was nochtans in 2019 ook al wereldkampioen geworden in het Nederlandse ’s-Hertogenbosch, maar deze voelde net iets specialer.

Ruben is wat ze noemen een speciaaltje. Hij is hulpkok bij SOBO Brugge en snijdt dagelijks – blind of niet – met een ‘chefmes’ van 27 centimeter. “Ik ben niet de doorsnee blinde. Als ik iets wil bereiken, dan zal ik het ook bereiken”, opent Ruben vastberaden. “Ik was amper vijf jaar toen de dokters mijn ouders vertelden dat ik op een dag blind kon worden. Ik had immers een oogziekte die onomkeerbaar bleek. Mijn zicht verminderde met de jaren en toen mijn vrienden met de auto begonnen rijden, had ik het even moeilijk. Ik wist immers dat ik dat nooit zou kunnen. Maar ik ben wel blij dat ik zo’n goede vriendenkring heb en dat mijn vrienden altijd blijven hangen zijn.”

Ruben werd helemaal blind op zijn 24ste, maar bleef niet bij de pakken zitten. “Het licht is echter nooit helemaal uit: ik zie nog licht en donker”, duidt Ruben. “Het enige wat spijtig is, is dat ik mijn mama en papa, mijn vrouw en de kindjes van mijn broer niet zie. Ik leerde mijn vrouw na mijn blindheid kennen, maar heb wel de goedkeuring gevraagd van mijn vrienden. (lacht) Mijn papa stel ik nog steeds voor met zijn zwarte kuif, ondanks dat hij er nu wel wat grijze bij heeft gekregen.”

Ruben leerde het boogschieten 17 jaar geleden kennen. “Ik leerde het kennen in het Instituut Sint-Rafaël. Op mijn lessenrooster stond boogschieten. Ik deed er wat lacherig over, want ik geloofde nooit dat boogschieten kon met een visuele beperking. Het boogschieten groeide van nieuwsgierigheid uit naar een hobby en op vandaag is het een passie. Het is goed voor de oriëntatie, en de motivatie. Hoe het werkt? Ik ga met mijn hiel tegen de metalen constructie staan en dan komt er een verticale buis op armlengte voor mij en daar staat een bolletje op. Ik tik het bolletje aan met mijn kneukels en dan schiet ik. Mijn coach of spotter die achter me staat laat me richten. Moeilijk uit te leggen, maar gemakkelijk is het niet”, aldus Ruben.

Ruben wil in augustus Europees kampioen worden, maar hij heeft nog een droom. “Ik wil naar de Paralympische Spelen. Momenteel is het G-boogschieten nog geen discipline. Die is er wel voor mensen met een fysieke beperking, maar niet voor mensen met een visuele beperking. Jammer genoeg krijgen wij geen enkele financiële steun. De trip naar Dubai kostte me 5.300 euro, geld die uit mijn vzw komt die ik daarvoor heb opgericht. Een erkenning als topsporter zou me sterk vooruit helpen”, besluit de kersverse wereldkampioen.