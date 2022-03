RSL Op Post wint Publica Award

Afgelopen vrijdag, op 18 maart, vond de langverwachte gala-uitreiking van de Publica Awards 2021 plaats in Brussel. Stad Roeselare diende het dossier “Site RSL Op Post, circulair en sociaal kantelpunt voor talenten” in binnen de categorie Corporate Responsibility, en won hiermee de eerste plaats.

De jaarlijkse uitreiking van de Publica Awards wordt georganiseerd door EBP, een platform voor overheidsoprachten en privé projecten in België. Tijdens de uitreiking worden vernieuwende en inspirerende overheidsprojecten verkozen. Daar is het oude postgebouw van Roeselare één van.

“De site RSL Op Post zet in op een totaalbenadering van de stedelijke inclusieve dienstverlening, voor en door Roeselarenaars. Deze site vertrekt van de kracht van (kwetsbare) mensen en ondersteunt ontmoeting, samenwerking, talentontwikkeling en inclusieve innovatie; met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit bij (kwetsbare) inwoners van Roeselare.”

Verschillende partners

De jury prees vooral de nauwe samenwerking tussen verschillende publieke en private partners binnen de site van RSL Op Post. Naast een Eco Café en een Makerslab, kan je er ook terecht in de Kringwinkel.

“Stad Roeselare is zeer vereerd met deze eerste plaats, en met de nationale erkenning die het project hierdoor krijgt. Binnen RSL Op Post worden veel inspanningen geleverd door zowel medewerkers, partners, ondernemers als bezoekers om het concept tot zijn recht te laten komen. Deze Publica Award is een extra signaal dat RSL Op Post op de goede weg is en dat dit project een mooi voorbeeld is voor vele andere besturen en organisaties”, aldus Stad Roeselare.