RSL op Post is klaar voor officiële opening: van kwetsbaarheid tot talentontwikkeling

Zaterdag is er de officiële opening van RSL op Post, op de hoek van de H. Verrieststraat en de Brugsesteenweg. Een uniek project waarbij vooral kwetsbare burgers een plaatsje krijgen, maar waar ook ruimte is voor talentontwikkeling. Een overzicht.

1. Inhoudelijk sterk

Alles wat er gebeurt in RSL op Post moet bijdragen tot kwaliteit van leven. Van iedereen, maar van kwetsbare burgers in het bijzonder. “We willen niet louter bezoekers ‘bereiken’, we willen ook talentontwikkeling stimuleren bij alle mensen die er over de vloer komen”, vertelt schepen Bart Wenes. “We willen een broedplek zijn voor sociale of culturele organisaties die willen vernieuwen of experimenteren met hun aanbod.”

2. Mooie transformatie

RSL op Post is gevestigd in het oude gebouw van B-Post dat ontworpen is door de Roeselaarse architect Alain Bossuyt. Ronde vormen en spiegelglas spelen er de hoofdrol en veel elementen werden behouden. Architect Guido Schaubroeck ging de uitdaging aan, samen met het departement facilitair beheer van de stad, om het gebouw instapklaar te maken. Er kwamen nieuwe gevelopeningen en bijkomende toegang vanuit de garage, een buitenterras, de spiegelglaspanelen werden vervangen voor een verbeterde inkijk in het gebouw en de koermuren werden verwijderd, waardoor er nu een doorgang is naar de Duivestraat.

3. Kringloopwinkel

Ook de Kringloopwinkel heeft een plaats gevonden in RSL op Post en bevindt zich op het gelijkvloers. Een mooie, lichtrijke ruimte met veel plaats in de gangen zorgt voor een rustig shoppinggevoel. Toen ik er rondneusde, zag ik er veel jonge mensen heel wat leuke spulletjes bekijken én kopen. “Wij hebben een samenwerking opgezet met de babytheek van Motena en dat loopt goed. Babyspulletjes vinden snel hun weg naar jonge ouders. Dat is maar één voorbeeld hoe RSL op Post voor synergieën zorgt”, zegt Laurent Van Weehaeghe, commercieel directeur van vzw De Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen. “Bij deze wil ik een warme oproep doen om spullen naar de Kringwinkel te brengen. Een Kringwinkel kan immers maar blijven groeien als er voldoende spullen binnengebracht worden en de mensen moeten ons ‘geversloket’ op de binnenkoer nog een beetje vinden.”

4. Verschillende partners

In RSL op Post vinden verschillende verenigingen onderdak. Naast de Kringwinkel is er ook de sociale kruidenier in de kelderverdieping waar zo’n 220 klanten per week hun inkopen kunnen doen, vzw Saamo die strijdt tegen onderbescherming heeft er een plaats en bereikt maandelijks 230 mensen, er is het ecocafé waar je een lekkere maaltijd kunt eten of gewoon iets drinken, op de eerste verdieping is er een hobbykeuken waar op gezette tijden workshops plaatsvinden of die je kunt afhuren voor een activiteit. In het repair café kun je om de twee à drie maanden met kapotte toestellen komen en specialisten kijken of herstellingen nog mogelijk zijn. Er is ook een makerslab waar je eigen ontwerpen bijvoorbeeld kunt maken met een 3D-printer. En in de lente pakken de leerlingen van Ter Sterre in Moorslede één keer per week uit met een plantenasiel. Bezoekers van RSL op Post krijgen gratis een plant of een bloem mee en krijgen er deskundige uitleg bovenop.

5. Honderden activiteiten

Van januari tot mei zijn er al 280 activiteiten en workshops geweest in RSL op Post en er is echt voor elk wat wils. “En zeer belangrijk om te vermelden is dat die activiteiten werkelijk voor iedereen toegankelijk zijn”, benadrukt RSL op Post-verantwoordelijke Geert Nuitten. “De evenementen die hier plaatsvinden, zijn niet enkel voor de kwetsbare groepen, maar voor elke Roeselarenaar.”

Naast een brei- en naaiclub houdt bijvoorbeeld De Kangoeroe vijf bijeenkomsten per maand voor zwangere dames en jonge moeders en vaders, zijn er wekelijks sessies in het Leerwinkelpunt waar iedereen welkom is om te studeren of terecht kan met vragen over opleidingen, cursussen en studies. Ook sessies met spierversterkende oefeningen onder professionele begeleiding staan op het programma en in Digipunt kun je op 19 mei terecht met al je vragen rond pc, smartphone en tablet.

6. Nachtopvang ’t Posthuis

De nieuwe nachtopvang, ook op de site van RSL op Post, wordt officieel geopend op zondag 19 juni en zal plaats bieden aan 21 personen (ook opvang van gezinnen en personen met een beperking is er mogelijk), én twee slaaplocaties voor de begeleiders.

De nieuwe nachtopvang ‘t Posthuis. © Stefaan Beel

Een verblijf wordt gekoppeld aan een hulpverleningstraject door een team van wooncoaches (Welzijnshuis) en casemanagers om een structurele oplossing te zoeken aan de vaak multipele problematieken.