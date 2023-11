Rozetactie moet inbraken in Menen voorkomen

Met de komst van de donkere maanden stijgt bij de Menenaars ook de vrees voor inbraken.

Het stadsbestuur werkt samen met de gemeenschapswachten en de politie rond inbraakpreventie. Met de Rozetactie willen ze preventief voordeuren controleren, om bewoners bewust te maken van de inbraakrisico’s.

Maar er wordt ook werk gemaakt van inbraakpreventie. Via de stad kunnen mensen gratis diefstalpreventieadvies aanvragen. De Rozetactie is een herhaling van eerdere succesvolle initiatieven. De naam Rozetactie is ook niet lukraak gekozen. Een rozet is vaak het enige wat een cilinderslot beschermt en kan door inbrekers snel en eenvoudig worden opengebroken.