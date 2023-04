Roze Wesley loopt Vlaanderen rond voor Lilou (13), die verlamd raakte na aanrijding: “Om haar een zo normaal mogelijk leven te geven”

Roze loper Wesley Butstraen tekent straks weer present op Wings For Life en loopt nu al heel Vlaanderen rond om extra centen op te halen voor Lilou Hens (13), een beloftevolle gymnaste die verlamd raakte door een aanrijding.

Wie Wings For Life ooit zag starten aan de Ieperse Menenpoort, herinnert zich wellicht die goedlachse bebaarde man in roze engelenkostuum. Wesley Butstraen (42) uit De Panne trekt op 7 mei naar Brussel om opnieuw te lopen voor zij die dat niet kunnen. “Mijn tiende deelname. Ik miste nog geen enkele editie, omdat Wings For Life geniaal is”, vindt Wesley.

In de weken voor het loopevent voor ruggenmergonderzoek haalt hij lopend geld op voor Lilou Hens. De 13-jarige beloftevolle gymnaste uit Oostende raakte vorig jaar tot haar middel verlamd door een aanrijding in Zuid-Afrika.

Schrikken

“Ik ken haar papa Pieter”, zegt Wesley, die werkt als stafmedewerker voor de dienst toerisme in Ieper. “Pieter is marketing manager voor de dienst toerisme in Oostende. Daarnaast delen we een passie voor sociale media. Het was schrikken, toen ik het nieuws vernam van het ongeval.”

De revalidatie blijkt zwaar en duur. “Haar familie zette steunacties op en ik help graag mee door te lopen voor Lilou”, legt Wesley uit. “Op training en loopevenementen laat ik mij sponsoren door personen, bedrijven en organisaties, die ik als tegenprestatie op een creatieve manier in beeld breng via mijn sociale media.”

Mijnkraters

Wesley liep vrijdag veertien kilometer in Ieper langs de voormalige frontlinie van de Eerste Wereldoorlog tussen de herdenkingsbomen en beschermde mijnkraters bij Bellewaerde, omdat medewerkers van het nabijgelegen Hooge Crater Museum een duit in het zakje deden.

“Mijn vrouw en ik gaven vijftig euro, en de rest van het personeel nog eens vijftig euro uit hun fooipotje”, vertelt museumconservator Niek Benoot. “We hebben ons in het verleden geëngageerd voor goede doelen, maar het is de eerste keer dat we iemand uit een andere regio steunen die we niet persoonlijk kennen. Dat is de verdienste van Wesley. Hij zet zich belangeloos in en dat is zeldzaam geworden in de wereld. Chapeau!”

Atomium

Nu zondag moet Wesley weer aan de bak, maar dan aan de andere kant van Vlaanderen: hij neemt deel aan de 10 Miles in Antwerpen. “Tijdsdoelen en gemiddeldes interesseren me niet”, zegt hij. “Ik doe het om Lilou een zo normaal mogelijk leven te geven, samen met mijn sponsors. Lang niet iedereen hoeft reclame als wederdienst, ze storten zelfs anoniem.”

De roze loper ruilt binnen een paar weken de Menenpoort voor het Atomium om deelnemers en supporters te animeren tijdens de app run van Wings For Life in de hoofdstad. “Sinds 2015 loop ik deze wedstrijd in een roze kostuum, om nog meer aandacht te vestigen op het goede doel. Door al dat geloop en gezweet zijn mijn oude kostuum en engelenvleugels versleten. Intussen kocht ik een nieuw pak, opnieuw in opvallend roze.” (TP)