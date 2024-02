Roze dating-winkelmandjes maken comeback in Jumbo Lauwe

De populaire roze winkelmandjes in de supermarkt Jumbo in Lauwe maken vandaag een comeback. De mandjes zijn een alternatieve manier om op zoek te gaan naar de liefde, want wie met zo’n roze winkelmandje gaat winkelen, maakt duidelijk dat die open staat om op date te gaan. Dit jaar is er ook een nieuwe twist en komen er ook groene winkelmandjes bij. “Dat zijn winkelmandjes voor wie er liever gewoon met rust gelaten wordt en op zijn gemak wil winkelen.”

Vorig jaar waren alle ogen gericht op de supermarkt Jumbo in Lauwe, een deelgemeente van Menen. Voor Valentijn lanceerde de winkel een nieuw concept van dating met roze winkelmandjes. Daarmee wilden ze mensen, die op zoek zijn naar de liefde op weg helpen. “Er zijn nog altijd heel wat mensen die moeilijk aan de praat geraken met anderen en die vooral online sociaal erg actief op zoek zijn. We moeten nu eenmaal allemaal boodschappen doen en door zo’n roze winkelmandje te dragen is de eerste barrière al doorbroken”, zegt zaakvoerder Sebastien Sintobin.

Superpopulair

De roze winkelmandjes waren vorig jaar een schot in de roos en daarom maken ze nu een comeback. “Bijna heel Lauwe vraagt al enkele weken of de roze winkelmandjes terugkomen. Per seizoen proberen we iets ludieks te doen en dat wat uit te spelen, maar je moet het ook niet uitmelken, hé. Vorig jaar zijn ze drie weken lang in de winkel geweest om te gebruiken. Maar daarna hebben we ze gestockeerd op zolder. Nu Valentijn om de hoek loert is het tijd om de winkelmandjes opnieuw af te stoffen en in de supermarkt te zetten.”

De roze winkelmandjes waren een echt succes. “Voor zover we weten, zijn er geen langdurige liefdesverhalen uit voortgekomen. Onze collega Veerle, die hier flexi werkt, heeft door die roze winkelmandjes wel drie dates te strikken. Maar die zijn helaas op niets uitgedraaid. Toch was het echt een topactie, want veel mensen raakten zo met elkaar aan de praat en de mandjes vrolijkten hun winkelervaring echt op”, gaat Sebastien verder. Dat kon onze reporter vorig jaar zelf ondervinden. “Het leefde echt in Lauwe, ook buiten de winkel stelde men de vraag aan elkaar of ze het al gebruikt hadden en hadden mensen meer contact met elkaar.”

Nieuwe twist

Dit jaar wordt er nieuwe twist toegevoegd aan de roze winkelmandjes. “Er zullen nu ook groene mandjes zijn om boodschappen mee te doen. Mensen kunnen dat nemen als ze tijdens het winkelen liever met rust gelaten worden. Het wordt nog afwachten hoe populair die mandjes zullen zijn”, glundert Sebastien.