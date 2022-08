Royal North Sea Yacht Club viert 75ste verjaardag

Ter ere van de 75ste verjaardag van de Royal North Sea Yacht Club (R.N.S.Y.C.), de grootste jachtclub van Oostende, werd de originele eerste steen van ruim 75 jaar geleden onthuld in de vorm van een replica. De steen werd zondagavond onthuld in het bijzijn van heel wat prominent gezelschap.

Wie langs de Visserskaai richting de zee wandelt, loopt zo voorbij de grootste jachtclub van de badstad. De Royal North Sea Yacht Club werd gesticht in 1947. De club is dan ook een onderdeel van Oostendes roemrijke, maritieme geschiedenis. Het begon ooit allemaal heel klein, ter hoogte van het ‘Klein Strand’, in een kleine noodwoning geleend door de illustere Raymond Bauwens, broer van John Bauwens.

“Velen wilden de gruwelijke taferelen van de Tweede Wereldoorlog, die dan nog maar pas voorbij was, zo snel mogelijk vergeten”, blikt Hubert Rubbens, secretaris en vice-Commodore van de jachtclub, terug op de beginjaren van de club. “Velen vonden toen in watersport hun ding. Georges Timmerman, die zich als officier bij de Marine onderscheidde op ‘Juno Beach’ in 1944, werd de eerste Commodore (voorzitter van een Royal Yachtclub, red.). Hij bouwde de club verder uit met de steun van het toenmalig stadsbestuur.”

Koning Filip

In 1955 werd het huidige clubgebouw ingehuldigd door toenmalig burgemeester van Oostende, Adolphe Van Glabbeke. Koning Boudewijn werd meteen de eerste Ere-Commodore. “Die verbondenheid met het koningshuis is er nog altijd. Vandaag is Koning Filip de Honorary Commodore van de club”, vervolgt Hubert. “Tal van nationale en internationale wedstrijden werden hier in het verleden georganiseerd zoals de prestigieuze ‘Tour de France à la voile’. Na meer dan zeven decennia is de club nog steeds de ‘waypoint’ voor zeilers aan onze Belgische kust. We organiseren zo’n dertig wedstrijden per jaar voor zowel zwaardbootjes, als voor kajuitjachten.”

Zondagavond werd de 75ste verjaardag gevierd in het bijzijn van heel wat prominenten en dat tijdens de Yanmar Dragon Gold Cup 2022, die nog duurt tot en met vrijdag 26 augustus. De jachtclub heeft één van de jongste en meest actieve racevloot van ons land met leden die actief zijn op zowel reguliere clubraces, als op meerdere nationale en internationale zeilevenementen. Het is ondertussen de vierde keer in de geschiedenis van de Oostendse jachtclub dat het de prestigieuze Dragon Gold Cup mag organiseren.

Restauratie

“Tijdens de viering werd een replica van de traditionele eerste steen van toen onthuld. “Het gaat om de eerste steen van het huidige clubgebouw, die in 1951 werd gezet door de vader van de huidige Commodore, Luc Maes. Die was architect en tekende het gebouw. De steen was verzand en de letters waren amper nog leesbaar. Ter ere van de 75ste verjaardag van de club hebben we de steen laten restaureren”, aldus Hubert Rubbens. (JRO)