Rouwcafé ‘De laatste kwispel’ herdenkt overleden huisdieren: “Als het concept aanslaat, wil ik dit vaker organiseren”

Rouwen om het verlies van een huisdier wordt niet altijd aanvaard door de maatschappij. Toch kan dit overlijden een grote emotionele impact hebben. Daarom organiseert Johan Moerman op 8 oktober het eerste rouwcafé bij overleden huisdieren. “We geven mensen de kans om met lotgenoten over hun gevoelens te praten.”

Johan Moerman is de bezieler van Dogmatchers, een organisatie die mensen en dieren met elkaar wil verbinden. Hij spendeert hiervoor wel wat tijd op Facebook en daar kreeg hij het idee om een rouwcafé in te richten. “Een tijd geleden belandde ik op een groep over rouw bij huisdieren. Ik was verbaasd over de vele berichten en getuigenissen, maar ik vond het jammer dat het beperkt bleef tot de digitale wereld.”

Praten met lotgenoten

Zo ontstond het idee om mensen op zaterdag 8 oktober fysiek samen te brengen tijdens De laatste kwispel. “In het rouwcafé kunnen mensen met elkaar in gesprek gaan over hun overleden huisdier en over de emoties die daarbij komen kijken”, vertelt Johan. “Lieve Dosogne is dierenverliesconsulente en zij opent de namiddag met info over rouwbegeleiding bij verlies van je huisdier. Daarna getuigt een medewerker van het dierenasiel die via haar job al vaak geconfronteerd werd met verlies en afscheid.” Maar Johan wil de aanwezigen vooral zelf laten praten. “Ik nodig iedereen uit om een foto mee te brengen van zijn of haar huisdier. De bijhorende verhalen zullen de gesprekken meteen in gang zetten.”

Mijn grootste droom is de komst van een gedenkplaats voor overleden huisdieren

Uitstap

Het rouwcafé is een voorzichtig initiatief, maar Johan wil dit thema op de kaart zetten in Roeselare. “Als dit aanslaat, wil ik regelmatig mensen samenbrengen om te praten of een uitstap te doen naar bijvoorbeeld een dierencrematorium. Maar mijn grootste droom is de komst van een gedenkplaats voor overleden huisdieren in Roeselare. Het stadsbestuur is al op de hoogte, het zou fijn zijn mocht dit er ooit van komen!”

Praktisch

Het rouwcafé voor overleden huisdieren vindt plaats op zaterdag 8 oktober van 13.30 tot 17 uur in Parochiaal Centrum, Beveren, Ieperseaardeweg 26. Vooraf inschrijven is niet nodig en de inkom bedraagt 2 euro. Heb je een persoonlijk verhaal over rouw en je huisdier, dan kan je dit, al dan niet samen met een foto, bezorgen aan johan.dogmatchers@gmail.com. (LC)