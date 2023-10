Roularta zwaait Tony Buyck uit

Op een stemmige pensioenreceptie nam Roularta Media Group afscheid van Tony Buyck. Tony, die afkomstig is uit Oostrozebeke, zette zijn eerste stappen in Roularta in 1983 en heeft dus maar liefst 40 jaar op de teller staan.

Hij begon als drukker op de vellenpersen, om daarna over te schakelen naar de grotere drukpersen. Hij bracht het tot conducteur en kwaliteitscontroleur. De job van drukker bood hem de nodige afwisseling en uitdagingen, maar toch viel het werken in drieploegenstelsel hem soms wel eens zwaar. “Het is mooi geweest”, zegt hij.

“Nu ik met pensioen ben, wil ik in de eerste plaats regelmaat vinden in mijn leven. Lekker ontspannen, zonder zorgen, en voor de rest zien we wel.” Genieten van het leven dus, samen met zijn vrouw Katty Wullaert, hun twee zonen en de drie kleinkinderen. We zien Tony hier samen met CEO Xavier Bouckaert en voorzitter Rik De Nolf van Roularta Media Group.