Roularta zwaait Marc Knockaert uit

Op een stemmige pensioenreceptie nam Roularta Media Group afscheid van Marc Knockaert. Marc kwam bij Roularta in dienst in 1988 als uitpakker, maar groeide al snel door tot drukker. Een job die hij al die jaren met hart en ziel heeft gedaan, zelfs al was het in ploegenstelsel. Met 35 jaar op de teller breekt de tijd nu aan om van het leven te genieten. Dat zal hij doen samen met zijn partner Ingrid Logghe, hun zes kinderen en twaalf kleinkinderen. Marc is ook muzikaal: hij speelt de drums in de harmonie van Nieuwkerke. Maar zijn grootste passie zijn zijn drie paarden. We zien Marc hier samen met ceo Xavier Bouckaert en voorzitter Rik De Nolf van Roularta Media Group. (JRE/gf)