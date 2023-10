Roularta neemt afscheid van Rik Messine

Roularta Media Group nam afscheid van Rik Messine.

Rik heeft er in de drukkerij maar liefst 39 jaar dienst op zitten, want hij begon er in 1984, op aansturen van de RVA. Eerst was hij uitpakker aan de krantenpersen, nadien groeide hij door tot drukker. Hij vond dit best een leuke job, al was het wel eens lastig door het ploegenstelsel.

Nu hij met pensioen is, zal Rik het wat rustiger aan kunnen doen, al zal hij toch af en toe te vinden zijn in zijn moestuin. Zijn vrouw Martine Deketelaere is een bekend figuur in Zwevezele en blijft nog wel enkele jaren aan de slag als kapster.

Rik en Martine hebben drie kinderen, waarvan er een overleden is. (JR)