Roularta Media Group plaatst stiltecocon in de tuin

In de tuin van Roularta Media Group in Roeselare wordt een stiltecocon in de vorm van een reuzegrote slakkenschelp geplaatst. In die cocon krijg je de ademruimte om even stil te staan en innerlijke rust te vinden.

“In een wereld waar alles steeds sneller verandert, is de nood aan fysieke en mentale rust groter dan ooit. We wachten best niet tot een persoonlijke crash om te beseffen dat vertragen een manier is om anders te versnellen. Want dan zie en besef je bewuster meer”, vertelde Tommy Browaeys van Trends Business Information onlangs tijdens een webinar over zijn burn-out, over hoe hij viel, maar ook hoe hij weer opstond.

Tommy creëerde in dit kader het concept van de ‘Ghongha’, Hindi voor slak: een stiltecocon in de vorm van een reuzegrote slakkenschelp. Bij of in die cocon neem je de ademruimte om letterlijk en figuurlijk stil te staan en innerlijke rust te vinden. Alleen of met anderen, wanneer je elkaar in die stilte vindt en delen vermenigvuldigen wordt. Je stapt over de drempel, zowel naar binnen als buiten, symbool voor de moed die nodig is om in jezelf te kijken of je veilige cocon te verlaten en je voelsprieten uit te strekken.

Duurzaamheid

“We zijn blij dat er een stiltecocon in onze Roularta-tuin komt, zodat de collega’s tijdens een wandeling even kunnen stilstaan”, vertelt Katrien De Nolf. “We kozen voor de zachte pastelkleuren groen en blauw uit onze nieuwe branding voor respectievelijk buiten- en binnenkant, waardoor de cocon meteen mooi in de omgeving past. Dit initiatief past in onze duurzaamheidsstrategie voor een gezonde geest in een gezond lichaam.”