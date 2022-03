Roularta heeft mooi jaar achter de rug met omzet van ruim 300 miljoen euro

Na een goede eerste helft in 2021 deed mediagroep Roularta ook in de tweede jaarhelft verder op dat elan. Het bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 300,2 miljoen euro, een stijging met 43,9 miljoen ten opzichte van 2020 en van 4,4 miljoen in vergelijking met het precoronajaar 2019. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg naar 41 miljoen – “een ‘all-time high’ van de afgelopen 10 jaar” – en het nettoresultaat bedroeg 16 miljoen. Dat blijkt dinsdag uit de jaarresultaten van de groep.

De goede cijfers zijn onder meer het resultaat van de interne groei van de reclame- en lezersinkomsten in de Belgische markt, de externe groei in de Nederlandse markt en de resultaten van Mediafin, klinkt het. Mediafin keerde dit jaar een dividend uit aan Roularta van 5,3 miljoen euro. Vorig jaar was er geen dividenduitkering.

Roularta meldt voorts dat er vorig jaar meer omzet gegenereerd werd uit de lezersmarkt (127,1 miljoen euro) dan uit reclame (112,7 miljoen), terwijl dat in 2019 nog omgekeerd was. De abonnementeninkomsten groeiden in 2021 met 18 miljoen euro ten opzichte van 2020 en met 25,4 miljoen euro ten opzichte van 2019. Voor de aandeelhouders is net als vorig boekjaar een dividend voorzien van 1 euro per aandeel, iets wat de groep voortaan elk jaar wil doen.

Wat de vooruitzichten voor dit jaar betreft, signaleert Roularta dat het door grote schommelingen van maand tot maand en late boekingen moeilijk is om een verdere prognose voor 2022 te maken. Evenementen en reizen blijven als gevolg van de coronapandemie sterk afhankelijk van beslissingen van de verschillende overheden, klinkt het. Het bedrijf verwacht bovendien dat als gevolg van de oorlogssituatie in Europa dit jaar de marges geïmpacteerd zullen worden door onder andere een “significante stijging van de papierprijzen, wereldwijde stijging van energieprijzen en impact van inflatie op lonen”.