Rottweiler bijt honden van Ingrid Mariman uit Alveringem, die de veiligheid aanklaagt

Ingrid Mariman (56) klaagt de veiligheid in Alveringem aan, nadat een rottweiler op een paar honderd meter van haar deur haar honden aanviel. “Daar lopen ook kinderen.”

“Mijn man en drie windhonden zijn op 18 maart aangevallen door een rottweiler die over zijn te lage omheining sprong”, begint de vrouw haar verhaal. “Hij probeerde de honden achter zich te houden om ze te beschermen. De rottweiler was zeer agressief en beet onze honden. Eén was er erg aan toe. Mijn man raakte nog thuis en was in shock. Hijzelf was gelukkig niet gebeten. De honden zijn met spoed behandeld door een dierenarts en onder volledige narcose genaaid ter hoogte van zware bijtwonden in de bil en in de flank. Bij een van de dieren was het puzzelen, omdat er stukken huid weg waren. De dieren zijn getraumatiseerd.”

Speelplein in buurt

Ingrid nam intussen contact op met de politie. “Op 23 maart was het bijna weer prijs: de rottweiler had opnieuw de neiging om over de omheining te springen. Mijn honden begonnen te beven, een tweede aanval hadden ze waarschijnlijk niet overleefd. Gelukkig ben ik veilig terug thuis geraakt met de hulp van een buurman. Ik was er niet goed van. Er lopen daar ook kinderen, die wandelen met hun hondje. Wat gaat er gebeuren, als hij dan over de omheining gaat? De tuin met de rottweiler ligt in de buurt van een speelplein en kinderdagverblijf.”

De vrouw klaagt de veiligheid aan. “Voor ik ga wandelen, kijk ik eerst of de kust veilig is. Dat moet je nu doen in Alveringem. Het is de zevende aanval in tien jaar. Ofwel springen honden over de omheining, ofwel lopen ze los. Sommige baasjes nemen hun verantwoordelijkheid en hebben dan ook alles in der minne geregeld. Ik heb de indruk dat de eigenaar van deze rottweiler niet goed beseft dat dit gedrag niet kan. Zijn omheining moet hoger.”

Niet meer veilig

Ingrid nam contact op met burgemeester van Alveringem Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen/CD&V). “Hij raadde me aan om daar voorlopig niet te passeren met mijn honden. Omdat we overal een blokje om moeten doen voor gevaarlijke honden, voelen we ons niet meer veilig en machteloos.”

“Ik volg de zaak goed op”, reageert burgemeester Liefooghe. “De eigenaar van de rottweiler nam onmiddellijk actie en heeft een visueel scherm geplaatst. Hij zit er erg mee verveeld en is zich bewust van de problematiek. Die hond is grootgebracht in een appartement en had nooit eerder andere honden gezien. De hond blijft binnen wanneer de eigenaar niet thuis is, en kan goed omgaan met mensen. Wat de schade betreft, is het aan de verzekering van beide partijen om dit onderling te regelen. Ik hoorde de voorbije jaren nooit van andere incidenten met honden in onze gemeente, noch van eigenaars, noch van de politie.”

Onder omheining

Ook het baasje van de rottweiler reageert. “Tegen mij werd gezegd dat er maar twee honden gebeten waren. Volgens mij is hij niet over de omheining gesprongen, want die is anderhalve meter hoog, maar heeft hij zich eronderdoor gewrongen. Mijn hond is totaal niet agressief tegenover mensen. Ik heb zelf twee kinderen, dus moest hij gevaarlijk zijn, had ik hem al lang weg gedaan. Mijn hond is ook al enkele keren ‘aangevallen’ geweest door loslopende honden, waardoor hij nu agressief doet tegenover andere honden. Toen ik hem net geadopteerd had, had hij heen problemen met andere honden.”

