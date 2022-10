Rotaryclub Izegem en Welzijn Izegem zetten armoedeproject Izibirds verder

Traditiegetrouw worden op de Izovino kunst- en wijnproeverij door Rotaryclub Izegem symbolische cheques uitgereikt door de voorzitter van het voorgaande jaar. Deze steun bedroeg in totaal 43.200 euro waarbij tien projecten geselecteerd werden. Het grootste aandeel ging naar Izibirds, een project van Rotaryclub Izegem in samenwerking met Huis van het Kind.

Inge Rots, beleidsmedewerker Welzijn Izegem: “Het probleem van kansarmoede bij jonge kinderen is moeilijk te bestrijden. De coronacrisis en de daaropvolgende energiecrisis hebben deze problematiek extra in de verf gezet. De beste manier om sociale integratie te bevorderen bij kansarme kinderen, is om ze deel te laten uitmaken van het rijke sociaal-culturele leven van de stad. Zo voorziet Izegem in vrijetijdscheques om bijvoorbeeld het lidgeld van een jeugd- of sportclub of cultuurvereniging te betalen. Toch blijft deelname aan het verenigingsleven vaak van ondergeschikt belang als er keuzes moeten gemaakt worden. Temeer omdat het niet stopt bij het betalen van lidgeld. Ook in de randvoorwaarden tot deelname moet voorzien worden zoals sportschoenen, uniform,… Dankzij de steun van Rotary is de droom van menig Izegems kind reeds in vervulling gegaan. “

“Huis van het kind hoopt samen met Rotary dat er nog vele kinderen zullen volgen, met als doel kansarme kinderen vlottere toegang te geven tot het socio-culturele leven. Dit gebeurt bv. door kosten voor sportuitrustingen te dragen. Intussen is beslist om dit project verder te zetten in het komende jaar.”

Andere goede doelen

Kwamen verder in aanmerking voor steun: De Stamper, Izegem (voedselbank), Kiekefobee (vakanties voor gezinnen met levensbedreigende ziekte), Kloen (ziekenhuisclowns) de MUG-helikopter en Rock for Specials (festival voor mensen met een verstandelijke beperking). Ook werden projecten gesteund voor hulpverlening aan getroffenen van de natuurramp in Wallonië en aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

De Izovino-editie van dit jaar staat zoals bekend helemaal in het teken van het Tejo-huis te Izegem.