Rotary schenkt woonwagen aan vzw Kadee-Tournesol

Rotary Maldegem schonk vzw Kadee-Tournesol in Eeklo een woonwagen ter waarde van 7.500 euro. De vzw organiseert time-outprojecten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. “Het geld werd ingezameld met de organisatie van onze Join us!-acties en met steun van onze crowdfunders en sponsors”, zegt Johan Maertens, voorzitter van de commissie Dienst aan de Gemeenschap van Rotary Maldegem. Bij vzw Kadee-Tournesol zijn ze heel blij met de mooie schenking. “We gebruiken de woonwagen als rustplek voor de kinderen die bij ons op time-out komen. We werken er onder meer rond sociale vaardigheden, doen er ademhalingsoefeningen om tot rust te komen, spelen er gezelschapsspelletjes en maken er soep en pannenkoeken. De woonwagen is echt een mooie aanwinst”, klinkt het bij Nele Van de Kerckhove en Jürgen Van Haverbeke. (MIWI/foto MIWI)