Rotary schenkt 12.500 euro voor project Réginald Moreels

Rotary-Knokke-Oostkust heeft in Scharpoord Knokke een cheque van 12.500 euro overhandigd aan dokter Réginald Moreels, voor zijn project Unichir, een gezondheidscentrum in het Oost-Congolese Beni dat begin juni de deuren opent. Het was de opbrengst van een geslaagde namiddag, met ruim vierhonderd aanwezigen, waarbij Réginald Moreels en Jan Goossens (Unichir), Dominique Persoone (The Chocolate Line), en Dimitri Moreels (Virunga Origins en Envirium Life Sciences) hun initiatieven in Oost-Congo uit de doeken deden. VRT-anker Kathleen Cools was de moderator en leidde ook het debat ‘Profit en non-profit in een conflictregio, een zeldzame uitdaging’. (gf)