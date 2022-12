Rotary Roeselare Mercurius kookte een feestmaal voor het Mannahuis

In overleg met de verantwoordelijken van het Mannahuis konden 55 mensen van een uitgebreid kerstmaal genieten.

Op zaterdag 17 december 2022 organiseerde de Rotary club Roeselare Mercurius een feestelijke maaltijd in het Mannahuis voor mensen die het moeilijk hebben. De maaltijd werd volledig bereid door leden van deze Rotary club en werd ook door hen opgediend.

Dankbaarheid

De mensen kwamen al vroeg. Reeds van 10.30 uur kwamen ze om in deze koude tijden wat letterlijke en figuurlijke warmte te vinden. Om 14.30 uur gingen de laatste gasten naar buiten en kon de opkuis beginnen.

Voorzitter Brecht Vermeulen : “Deze maaltijd gebeurde in het kader van een van de Rotary-doelstellingen ‘Dienst aan de Gemeenschap’. Het was hartverwarmend voor de leden die mee hielpen koken, opdienen en afruimen, maar natuurlijk ook voor de mensen die kwamen eten. We kregen extra energie door hun dankbaarheid. Voor mij zelf was het ook een beetje speciaal want ik stond 30 jaar geleden mee aan de wieg van het Mannahuis.”