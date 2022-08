Rotary ondersteunt uniek project om kinderarmoede te bestrijden: Fijne familiedag voor goede doel

Onder het motto ‘Get out of the box’ organiseert Rotary Menen zondag 28 augustus voor de negende keer een familiehappening. Met vertrek en aankomst in Park Ter Walle en een kasteelstop in Moorsele. De opbrengst gaat naar goede doelen, opmerkelijk is het project om kinderen in een armoedesituatie te ondersteunen doorheen het middelbaar onderwijs.

Serviceclub Rotary Menen moest twee jaar op rij noodgedwongen zijn jaarlijkse familiehappening annuleren. Tijdens de coronajaren brachten ze ‘de beleefbox’ aan de man. “Zo’n box bevatte alles, van een aperitief tot een dessert, om in klein gezelschap een fijne picknick te beleven”, zegt Joost Devos. “Ergens langs de fiets- of autoroute die we hadden uitgestippeld. Dat bracht de nodige fondsen in kas om onze projecten voort te ondersteunen.”

“Want dat is toch een doel van deze familiehappenings”, pikt voorzitter Koen Dekeyzer in. “Natuurlijk kunnen de deelnemers een fijne dag onder vrienden en familie beleven, maar als serviceclub engageren we ons ook om jaarlijks een of meerdere goede doelen te ondersteunen. Projecten in binnen- en buitenland. Dit jaar zijn we heel tevreden om weer in groep op stap te kunnen gaan. Niet langer elk met zijn eigen box, vandaar de naam ‘Get out of the box’.”

975 jaar Moorsele

Fietsers vertrekken tussen 8.30 en 9.30 uur in Park Ter Walle voor een rit van 29 kilometer. Wie liever de tocht maakt met een folkloristisch treintje vertrekt om 9.30 uur aan Park Ter Walle. Wandelaars starten om 9.30 aan het Sint-Maartensplein in Moorsele. Daar wacht hen een gids en een lokale weetjeswandeling van drie kilometer lang met als thema 975 jaar Moorsele.

We weten dat er 195 Meense kinderen een beroep moeten doen op de voedselbank

“Onderweg is er een unieke halte in het kasteel van Moorsele dat voor de gelegenheid zijn tuin openzet”, aldus Joost Devos. “Je kan er genieten van een drankje en animatie, vooraleer je de tocht voortzet. Terug richting Ter Walle. Daar vindt de maaltijd plaats, we zorgen voor een sfeervol geheel met reuzespringkasteel en glijbaan.”

De opbrengst gaat zoals altijd naar enkele sociaal goede doelen: ‘Hart voor West-Vlaanderen’, hulp aan mindervaliden, de Asha-Kiran-school in India en dit jaar ligt de focus op kansarme jongeren uit Menen. “Dit en de komende drie jaar”, preciseert Koen Dekeyzer.

“De cijfers liegen niet: in Menen is er heel wat kinderarmoede. Meer dan in vergelijkbare steden. We weten dat er 195 Meense kinderen een beroep moeten doen op de voedselbank. Dat was de aanzet voor een nieuw initiatief, ditmaal heel dicht bij de deur. Sinds december zitten we samen met meerdere actoren: het Sociaal Huis, de schepen van Armoedebestrijding en Welzijnschakel én we hopen ook samen te kunnen werken met de stichting Pelicano.”

Kansen geven

Pelicano is een Vlaamse vzw die het schooltraject van kinderen die in een armoedesituatie zitten, opvolgt. Zij nemen het peterschap op voor die kinderen, waarbij ze zich engageren hen op te volgen tot hun 18 jaar. Ze vragen van het kind en de ouders een engagement. In ruil worden de kosten van de opleiding gedragen. Een kind begeleiden kan 1.000 tot 1.500 euro per jaar kosten.

“Wat wij willen doen is de focus leggen op het welslagen van dat schooltraject, voor een zo groot mogelijke groep kinderen uit Menen. Dat ze op het einde van het middelbaar onderwijs klaar zijn om verdere stappen te zetten en uiteindelijk wel kansen krijgen. We hopen daar in oktober effectief mee te kunnen starten. Rotary Menen is de initiatiefnemer, we zullen zorgen dat er zorgpartners zijn. In samenwerking met Welzijnschakel en de scholen. Weet je, momenteel heeft vzw Pelicano slechts voor één kind in Menen het peterschap opgenomen. We kunnen onmogelijk alle 195 kinderen ondersteunen, toch zal een groot deel van onze inkomsten de komende jaren naar dat project gaan. Hoe meer volk op de familiehappening, hoe meer we kunnen helpen.”

Inschrijven voor de familiehappening kan nog tot en met vrijdag 26 augustus. Hoe in te schrijven en verdere info vind je op de website familie-happening.be.