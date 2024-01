Rotary Maldegem zet goede doelen in de kijker in ‘Join us!’-magazine

Eventhall Me liep vol voor ‘Een Warme Dag voor het Meetjesland’, een gezellig evenement waarop serviceclub Rotary Maldegem enkele goede doelen in de kijker plaatste en meteen ook de nieuwste editie van haar ‘Join us!’-magazine voorstelde. “Dit magazine is een viering van onze gemeenschap, onze leden en de buitengewone inspanningen die zij leveren om een positieve verandering teweeg te brengen”, klinkt het bij Rotary Maldegem.

Tijdens ‘Een Warme Dag voor het Meetjesland’ kregen in Eventhall Me een aantal organisaties de kans om zich voor te stellen. De vertegenwoordigers van het MIRIAM-project (ondersteuningstraject voor alleenstaande mama’s), BuSO Ten Dries (school voor buitengewoon secundair onderwijs), Me to You (strijd tegen leukemie) en KliMMar (Klimaat en Milieu op de Maricolen) lichtten toe waar hun project voor staat. “Aan drie van de aanwezige organisaties werd ook een cheque overhandigd. Het MIRIAM-project en Me to You ontvingen 2.000 euro en BuSO Ten Dries 1.500 euro”, zegt Chris Valcke. (MIWI)