Rotary en OCMW brengen warme kerst naar kwetsbaren

Naar jaarlijkse gewoonte schenkt Rotary Club Damme ook dit jaar een aantal kerstpakketten aan de meest kwetsbare gezinnen in de stad. Zo’n kerstpakket bestaat onder meer uit voedingsproducten. Het OCMW van Damme staat in voor de discrete verdeling van de pakketten, maar helpt ook bij de samenstelling ervan. “We zijn blij dat we elk jaar kunnen rekenen op deze prachtige pakketten van Rotary Club Damme. Ze maken tijdens de eindejaarsperiode een groot verschil voor veel mensen”, zegt schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Filip Babylon. “Dit jaar zullen 22 gezinnen, 8 koppels en 49 alleenstaanden in Damme een pakket ontvangen”, geeft voorzitter van Rotary Club Damme Kathleen Berton nog mee. “Iedereen heeft recht op een warme kerst.” (PDV/foto DC)