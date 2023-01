Rotary Club Tielt schenkt elektrische bakfiets aan vzw De Luifel

Op donderdag 19 januari 2023 startte het nieuwe jaar rooskleurig voor vzw De Luifel. Zo mocht voorzitter Rik Libeert een gloednieuwe elektrische bakfiets in ontvangst nemen, gesponsord door Rotary Club Tielt.

De serviceclub steunt al vele jaren diverse regionale projecten met een groot maatschappelijk belang. Dit jaar is vzw De Luifel aan de beurt. De elektrische bakfiets is een duurzame oplossing om boodschappen te doen. Bovendien creëert het een grotere betrokkenheid van de doelgroepmedewerkers omdat ze met de bakfiets zelfstandig aan de slag kunnen.

De Luifel is een organisatie in Tielt die sinds 1987 mensen met een beperking ondersteunt die zelfstandig wonen in de samenleving. De ondersteuning die geboden wordt, situeert zich op het vlak van de persoon en zijn netwerk, het wonen zelf, de administratie, maar ook op het vlak van werk en zinvolle dagbesteding. Van een aanvankelijk kleine dienst met een vijftal erkenningen, groeide de Luifel uit tot een ondersteuningsdienst (ambulante en mobiele begeleiding) voor ruim 130 cliënten in de Tieltse regio.

“Wij ondersteunen mensen met motorische beperkingen, mensen met sensoriële beperkingen, mensen met autisme, mensen met beperkingen omwille van een Niet Aangeboren Hersenletsel (bv. na ongeval) en mensen met een mentale beperking. Uiteraard gaat het hier steeds om mensen voor wie zelfstandig wonen in de samenleving haalbaar is”, aldus Rik Libeert.

Ruim aanbod

Naast de woonbegeleiding creëerde De Luifel met haar activiteitencentrum De Rinkel een zeer ruim aanbod aan zinvolle dagbesteding. Zo kan je er voor volgende activiteiten terecht: koken en bakken, de winkel tweedehandswinkel kledij en snuisterij, het crea-atelier en hobbymatige activiteiten, semi-industriële werk in het werkatelier, kaarsenatelier, houtatelier, tuinieren, …

Deze activiteiten zorgen voor een maximale integratie in de samenleving en hebben een positieve weerslag op de zelfwaarde van de doelgroepmedewerkers

De elektrische bakfiets zal ingezet worden in het kader van het broodproject. Mensen uit de doelgroep met een zeer laag inkomen kunnen via dit project brood aankopen in de Rinkel. Verder voorzien we ook in levering van brood en boodschappen aan huis bij onze minder mobiele mensen. Uiteraard zal deze prachtige bakfiets ook voor transport van eigen aankopen gebruikt worden.

Sociaal contact is een zeer belangrijke rode draad in de dienstverlening van De Luifel. Een leuke babbel bij de levering van brood en boodschappen met deze nieuwe elektrische bakfiets zal hier zeker toe bijdragen.

“Wij zijn dan ook heel blij om vanuit Rotary Club Tielt dit project te kunnen steunen”, aldus Frederik D’hulster, voorzitter van de Rotary Foundation binnen Rotary Club Tielt. “Dit bakfietsproject is niet alleen een duurzame oplossing – klimaat en milieu, maar het heeft ook een grote maatschappelijke betekenis. De doelgroepmedewerkers kunnen nu zelf verantwoordelijkheid opnemen voor concrete taken zoals de broodronde, boodschappen doen, … Dit zal zeker bijdragen aan het gevoel van eigen waarde en een positief zelfbeeld stimuleren.”