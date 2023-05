Rotary Club steunt De Streekboerderij

De dames van de Rotary Club Brugge Zuid maakten onlangs een mooi bedrag over voor De Streekboerderij van vzw Speling, die in juni haar tiende verjaardag viert. Voor iets meer dan 2.000 euro kon tal van materiaal aangekocht worden.

De Streekboerderij is een erkende zorgboerderij waar zieke en verwaarloosde dieren worden opgevangen zoals pony’s, honden, katten en kippen. “We begeleiden er jongeren, die omwille van diverse redenen moeite hebben om zich te engageren in de maatschappij. Terwijl ze zorgen voor de dieren, komen ze hier tot rust in de natuur”, zegt Ann Vanneste, bezielster van de zorgboerderij. Ze is blij dat de serviceclub aan hen dacht.

“Voor iets meer dan 2.000 euro konden we twee kruiwagens, twee grote kippenhokken, een boomzaag, een picknicktafel en halsters aankopen. Aangezien we als onafhankelijke vzw geen enkele financiële ondersteuning krijgen, zijn we hier ontzettend blij mee”, aldus Ann. (WK)

Info: www.vzwspeling.be.