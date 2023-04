Rotary Club Oostende viert 100ste verjaardag en maakt feestjaar van 2023

Rotary Club Oostende bestaat 100 jaar en houdt in 2023 een feestjaar. Voorlopig hoogtepunt: het bezoek van Jennifer Jones, de voorzitter van Rotary International. Op 16 en 17 september is er een feestweekend.

De Rotary Club Oostende werd opgericht op 7 juli 1923. Huidig voorzitter Jean-Pierre Samyn: “Er zijn drie Rotary Clubs in de stad, maar wij zijn de oudste. We waren destijds de eerste Rotary Club in België. We tellen 40 leden en komen wekelijks samen. Ons doel is problemen aanpakken, uitdagingen beantwoorden en verandering realiseren. We doen dat met visie en inzet.”

De serviceclub is onder meer actief op sociaal vlak: “Een van onze projecten is ervoor zorgen dat kankerpatiënten even kunnen ontsnappen aan de ziekenhuismuren. We bekostigen hun verblijf in de Koninklijke Villa. We doen dat allemaal met de bijdragen van de leden en acties. We steunden ook Reginald Moreels, de mughelikopter en tal van andere sociale organisaties in de regio. Het is geen eenvoudige zaak om de vele aanvragen voor steun te selecteren. De komende jaren ligt onze focus op milieu, onderwijs, ziektepreventie en -behandeling. Intern zetten we in op verjonging en diversiteit.”

“We weten pas sinds vorige week dat de internationale voorzitter, Jennifer Jones, ons zal komen bezoeken. Uiteraard is dat een hele eer voor onze club”, zegt Jean-Pierre Samyn. Haar komst is uitzonderlijk want er zijn wereldwijd meer dan 30.000 clubs. De aanwezigheid van 47 voorzitters, gouverneurs en leden wijst op het belang. Ze hoorden haar spreken over de uitdagende tijden met klimaatverandering, rampen en oorlogen waarin Rotaryleden actie ondernemen.

James Ensor

“De wereld heeft ons nodig. We moeten betekenisvolle verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij. We maken het verschil in de wereld”, luidde het. Ze bracht hulde aan twee Rotariërs: Jacques Casselman (52 jaar lid) en Robert Volckaert (48 jaar lid). Jennifer Jones is afkomstig uit Ontario (Canada) en voorzitter van Rotary International: “Dit is een mooi moment om terug te blikken op wat ze konden realiseren voor de gemeenschap. Ik ben erg blij dat ik in Oostende ook het Ensorhuis kan bezoeken. James Ensor was ook Rotariër en ik kijk ernaar uit om de rijkdom van zijn werk te zien.” Jennifer Jones zou in de provincie ook nog eer betuigen aan de gevallen soldaten uit de oorlogen : “Het is voor mij en mijn echtgenoot als Canadezen erg zinvol om te kunnen deelnemen aan enkele herdenkingen.”

Viering

Op 16 en 17 september zijn er festiviteiten. Op 16 september is er in het Kursaal een academische zitting met premier Alexander De Croo, burgemeester Bart Tommelein, de gouverneurs van Rotary en als spreker viroloog Pierre Van Damme. Na de lunch zijn er rondleidingen in de stad en ’s avonds een optreden van Natalia. Op 17 september is er een barbecue in het Koninginnehof, de plaats waar de Rotariërs wekelijks samenkomen.