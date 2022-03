Rotary Club Menen viert 50-jarig jubileum:“Kernwaarden zijn integriteit, diversiteit, service, leiderschap en vriendschap”

Rotary Club Menen bestaat al 50 jaar en dit mocht op donderdag 24 februari flink gevierd worden. Voorzitter Patrick Hanssens had de wens uitgedrukt dit gouden jubileum aan te grijpen voor een feestelijke bijeenkomst met de andere clubs en genodigden uit de regio. VRT-nieuwsanker Wim De Vilder verzorgde de presentatie en interviews, met onder meer Hans Bourlon, Managing Director van Studio 100, als gast.

Rotary Club Menen is een halve eeuw oud. Een jubileumjaar dat voorzitter Patrick Hanssens onmogelijk onopgemerkt voorbij kon laten gaan. “Mijn droom was al even om voor deze gelegenheid een bekende, gerespecteerde persoon te laten uitweiden over de waarden van de Rotary Club, en als het even kon, in toekomstperspectief te plaatsen. Die persoon vond ik uiteindelijk in Hans Bourlon, Managing Director van Studio 100.”.

Om de conferentie in dialoogvorm te laten verlopen, had de club aan Wim De Vilder, nieuwsanker van de VRT, gevraagd het thema uit te diepen en Hans Bourlon in aanwezigheid van de gasten te interviewen. “Met dit gesprek hoopte ik tegelijk de waarden te vieren die mij zo nauw aan het hart liggen en die niet toevallig ook kernwaarden van Rotary zijn: integriteit, diversiteit, service, leiderschap en vriendschap”, zegt Patrick.

De serviceclub Rotary Club Menen werd opgericht op 31 augustus 1971 en telt vandaag 64 leden, waaronder nog zes stichtende leden. De club wordt vaak atypisch genoemd en wordt gekenmerkt door geweldige samenhang van kameraden, een grote dynamiek en sterk sociaal engagement. “De Rotary Club Menen komt iedere vrijdagmiddag samen in Restaurant Feestzaal Ter Biest in Lauwe om gezellig te dineren en de samenhorigheid van de club week na week te versterken. Het doel van de Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest”, aldus Patrick. 19 jaar geleden stapte Patrick zelf de club binnen en vandaag mag hij fier de titel van ‘voorzitter’ dragen. “Het is een grote eer voor mij. Vandaag draag ik ook voor de gelegenheid onze Rotary Club ketting rond de hals. Daarop kun je alle 50 namen van onze voorzitters terugvinden”, weet Patrick.

Meer dan 300 genodigden, waaronder de burgemeesters van Menen en Wervik, waren getuige van de interessante woordwisselingen tussen Hans en Wim.

Patrick bedankte nogmaals iedereen voor de aanwezigheid op dit unieke gebeuren. “Rotary Club Menen gelooft dat een gelukkiger, gezondere en vreedzamere wereld mogelijk is, én dat wij daartoe met onze dienstverlening kunnen bijdragen. Ik bedank dan ook van harte iedereen die dankzij een gulle hand onze doelen en projecten willen steunen”, besluit Patrick. (Nicolas Verhaeghe)