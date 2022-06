Rotary Club denkt met fietstocht ook aan gedetineerden

Op zondag 26 juni organiseert Rotary Club Jabbeke na twee jaar afwezigheid opnieuw een ‘Smulgordel’, en daarmee steunt het bestuur meteen ook een nieuw goed doel uit onze regio: BrugBinnensteBuiten. Het doel van deze vzw is een brug te bouwen tussen de wereld binnen en buiten de gevangenis.

De Smulgordel is een fietsrit van circa veertig kilometer doorheen een deel van de Oudlandpolder, een gebied ten noordwesten van Brugge. Met de fundraising voor deze niet te versmaden fietstocht, steunt Rotary Jabbeke jaarlijks een aantal projecten. Naast vzw Pelicano, de mugheli en Popokabaka, gaat de steun dit jaar ook uit naar de vzw BrugBinnensteBuiten, die een brug wil bouwen tussen de wereld binnen en buiten de gevangenis. Met de hulp van vrijwilligers worden ex-gedetineerden ondersteund die buiten de gevangenismuren op zoek gaan naar werk en een nieuwe thuis.

Nobel doel

“Met de aankoop van deze zeven tweedehandsfietsen willen we ons steentje bijdragen aan de jonge vzw. Op die manier helpen we de gedetineerden onrechtstreeks bij hun re-integratie, én steken we de vrijwilligers die hieraan meewerken een hart onder de riem”, klinkt het.

De samenwerking met de vzw kwam tot stand via de gevangenis-aalmoezenier, Geertrui Verdonck. “Zij is bij ons komen spreken en brak daarbij een lans voor een zinvollere detentie met aandacht voor de re-integratie. Het leek ons een nobel doel om met de afdeling te ondersteunen.”

De fietsen worden ingezet voor gedetineerden die een uitgaansvergunning krijgen om hun reclassering voor te bereiden. Bij elk gebruik betalen ze een waarborg van 10 euro. “We zijn vorig jaar gestart met achtergelaten fietsen, en we zagen dat daar volop gebruik van werd gemaakt”, zegt Tineke De Waele, directeur van het Penitentiair Complex van Brugge.

Jubileumeditie

De Smulgordel van Rotary Club Jabbeke is ondertussen aan zijn drieëntwintigste editie toe. “Eigenlijk had dit een jubileumeditie moeten zijn, maar door corona heeft de fietstocht twee jaar op rij niet kunnen plaatsvinden. We zijn blij dat we onze traditie dit jaar eindelijk weer kunnen voortzetten”, zegt voorzitter Guy Dewulf.

De deelnemers kunnen op vijf idyllische buitenlocaties genieten van een aperitiefje, een voor- en hoofdgerecht, ijs en gebak met koffie of thee. Start (tussen 10 en 12.30 uur) en aankomst zijn voorzien aan het Vrijetijdscentrum in Vlamingveld. (WK)

Info: www.smulgordel.be