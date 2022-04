Rotary Brugge-Orscamp verzorgt 350 paasontbijten

Paaszondag maakten de leden van de Rotary Club Brugge Orscamp 350 paasboxen klaar waarin een uitgebreid ontbijt verpakt zat.

De voorzitter en de leden van de Rotary Club Brugge-Orscamp organiseren een fundraising voor meerdere goede doelen, waaronder hulp aan vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne, hulp aan organisaties voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, gedrags- en emotionele problemen, slechtzienden, slechthorenden, jongeren met taalontwikkelingsstoornissen en andere beperkingen.

De paasbox, ter waarde van 50 euro voor twee personen, konden op paaszondag afgehaald worden in Oostcampus of ze werden aan huis gebracht door één van de leden. “We hopen met deze actie paasbox actie ongeveer 8.000 euro op te halen voor onze goede doelen. We hebben wel beslist om een aantal gastgezinnen en hun Oekraïense gasten ook een paasontbijt te bezorgen om hen ook een beetje warmte te bieden in de zo moeilijke tijd”, vertelt Carsten Schoellner, inkomend voorzitter van Rotary Club Brugge Orscamp. (GST)