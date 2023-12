Rotaract zoekt nieuwe en ambitieuze leden

Rotaract Torhout-Houtland is op zoek naar een beetje vers bloed. Wie tussen de 18 en de 30 jaar is en zich graag wil inzetten voor het goede doel, kan terecht bij deze serviceclub. Robin Bouttelgier uit de Firmin Deprezstraat in Kortemark is er voorzitter.

“Als serviceclub is een van onze belangrijkste doelstellingen het ondersteunen van de gemeenschap”, aldus Robin Bouttelgier (27), die werkzaam is in AZ Delta in Rumbeke als assistent neurochirurgie. “Daarom zetten we ons in om sociale projecten en kwetsbare groepen in de regio Houtland te ondersteunen. Deze hulp wordt voornamelijk geboden via vrijwilligerswerk en soms via financiële steun aan zorgvuldig geselecteerde sociale projecten. Dit is mogelijk dankzij de opbrengsten van diverse fondsenwervende activiteiten, zoals de jaarlijkse kerstmarkt, het Oktoberfest-evenement en de steun vanuit ons netwerk. Op 17 december en delen we samen met enkele leerlingen van de school De Torretjes zelfgemaakte kerstkaartjes uit aan de bewoners van wzc Sint-Augustinus. Op deze manier willen we een warme kerstboodschap tussen verschillende generaties helpen verspreiden. Naast al deze initiatieven organiseren we al 33 jaar verschillende evenementen voor het goede doel.”

Teamspelers

“Helaas is ons ledenaantal in de afgelopen jaren ferm geslonken, wat ten nadele van onze werking dreigt te gaan. Is het nu door corona dat het moeilijker is om op te starten, ik weet het niet, maar we willen toch graag nieuwe leden aantrekken en een nieuwe wind door onze club laten waaien. Wie tussen de 18 en de 30 jaar is en ambitieus genoeg is om zich aan te sluiten bij Rotaract, wat staat voor Rotary in Action, kan zich in de toekomst naast studies of werk actief inzetten voor de maatschappij en daarbij ook zijn grenzen verleggen. De leden van Rotaract zijn teamspelers die zich actief inzetten voor goede doelen en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Naast het sociale aspect besteden wij ook tijd aan amusement, plezier, sport en cultuur”, besluit Robin. (JDK)

Info: www.rotaracttorhout.be.