Rotaract Menen maakt 600 liter soep voor het goede doel: “Verschil proberen maken”

Rotaract Menen heeft er opnieuw een geslaagde soepactie op zitten. Met de 4.000 euro aan winst ondersteunen ze twee goede doelen: Zonnebloem vzw en Brooddoosnodig. De volgende initiatieven zijn de paaseierenraap en Bubbles&Bites en ze ondersteunen ook Kids in Action.

Rotaract Menen bestaat uit een 40-tal enthousiaste leden. De vereniging is ontstaan in mei 2018 op initiatief van een groep vrienden. “De huidige voorzitter is Emiel Neyrinck”, vertelt Astrid Monteyne van Rotaract Menen. “Met de vereniging doen we op twee momenten in het jaar aan fundraising. Dit jaar zijn dat de soepactie en een bubbles & bites-event. De winsten doneren we vervolgens aan lokale doelen. Onze focus ligt op het ondersteunen van kinderen, vaak kinderen in kansarmoede, maar we beperken ons niet enkel tot die doelgroep. Naast financiële steun steken we effectief ook de handen uit de mouwen. Zo organiseren we jaarlijks een paaseierenraap met kinderen uit kansarme gezinnen uit Menen. Een Rotaract-lid verkleedt zich dan als paashaas, wij verstoppen paaseitjes in het park en daarna mogen de kinderen naar hartenlust zoeken en uiteraard chocolade eten. Op Paasmaandag organiseert het district jaarlijks een heuse Kids in Action-dag, waarbij we kinderen uit kansarme gezinnen een onvergetelijke dag bezorgen vol spelletjes en creatieve activiteiten. Maar we ondersteunen ook heel praktisch: helpen verhuizen, isolatiemateriaal installeren in een dierenasiel en we deden ook al zwerfvuilacties. Via samenwerking een zichtbare impact creëren in onze maatschappij, dat is waar het voor ons rond draait.”

Twee goede doelen

Samen met Marie Potteau, Hector Delaey, Merel Claeys en Emma Dejagere vormde Astrid dit jaar het ‘soepteam’. “Na een succesvolle editie vorig jaar met 500 liter, besloten we om de soepactie opnieuw te organiseren. Dit keer met een ambitieuzer doel: maar liefst 600 liter soep maken op twee zaterdagen. We lieten mensen op voorhand soep bestellen: wortel-kokos of tomaat. Voor onze groenten konden we rekenen op enkele sponsors. Onze soeppotten kregen we gesponsord vanuit De Kleine Bassin. Aangezien de verkoop opnieuw een succes was, herhalen we ons concept volgend jaar graag. Mensen appreciëren lekkere, verse soep en wij vinden het bovendien gewoon leuk om een hele dag samen in de keuken te staan voor het goede doel.”

“Deze actie leverde een winst van 4.000 euro op. Dit bedrag gaat naar Zonnebloem vzw (een multifunctioneel centrum in Heule voor kinderen en jongeren met een beperking die professionele omkadering wensen) en Brooddoosnodig (dat initiatieven opzet in scholen waar kinderen niet het geluk hebben om een gevulde brooddoos te hebben). Maar liefst zeven Meense scholen zitten in het netwerk van Brooddoosnodig. Dat betekent dus dat heel wat kinderen met honger op de schoolbanken zitten. We hopen dat we met onze gift een verschil kunnen maken”, zegt Astrid, die nog meldt dat de Bubbles & Bites dit jaar op zaterdag 3 mei is. “Dit in de tuin van BK6 in Kortrijk, bij de Leieboorden. Tussenin is er nog de paaseierenraap en de Kids in Action-dag.”