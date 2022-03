ROSA voert vreedzaam actie tegen seksisme en oorlog

Campagne ROSA organiseerde dinsdagavond naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag in acht steden in België acties en marsen tegen seksisme en tegen de oorlog in Oekraïne. In Brugge vond er een actie plaats op ’t Zand en daar kwam een 50-tal belangstellenden opdagen.

De actie, die vreedzaam verliep, werd ingezet met het luidkeels inoefenen van een aantal slogans zoals ‘My body, my choice’ en ‘Drop Putin, not bomb’, waarna iemand een getuigenis voorlas van enkele Russische activisten.

Dat er ook tegen de oorlog in Oekraïne werd betoogd, was volgens Frede Verleye, sinds 2018 activist bij Campagne ROSA in Brugge, niet meer dan normaal.

Badges

“Vrouwen worden er heel hard geraakt door de oorlog en dreigen in een precaire situatie te belanden.”

De actie werd besloten met de verkoop van anti-oorlog badges en stickers ten voordele van de activisten in Rusland. Er werd ook opgeroepen om de eerstkomende weken acties te helpen organiseren in de Brugse scholen. (CGRA)