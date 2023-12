Rope skipping club brengt ‘Jumpfun, de musical’

Jumpfun, de Roeselaarse rope skipping club, staat letterlijk te springen om op zondag 3 december de musical te brengen in De Ark. De 95 jongeren krijgen de steun van wereldkampioen en Roeselarenaar Jelle Van Heesbeke.

Jumpfun is een Roeselaarse sportclub die sinds 2006 zowel op recreatief als op competitief niveau rope skipping lessen aanbiedt. Rope skipping is een spectaculaire vorm van touwtjesspringen, waarbij coördinatie, lenigheid, kracht, snelheid, uithouding en acrobatie belangrijk zijn. Bij Jumpfun kan men terecht vanaf zes jaar, maar er is een ook speciaal programma voor de kleuters om hen op een speelse manier voor te bereiden op het echte rope skipping.

Beroemde musicals

Elk jaar verrast Jumpfun de achterban met een leuke rope skipping show. Dit jaar is dat een musical wat op het eerste zicht een vreemde keuze is voor wie met touwtjesspringen bezig is. “We steken graag een verhaal in onze shows. In Jumpfun, de musical, gaat het over een gezin dat aan het zappen is op televisie maar niets interessants vindt. Ze kiezen uiteindelijk voor een musical.”

“Om te kunnen kiezen uit het ruime aanbod bekijken ze alle trailers van de beroemde musicals. Het zijn die trailers en de bijhorende muziek waarop er wordt gesprongen. Elk van de tien leeftijdsgroepen koos één musical uit waarop ze een act bouwden.”

“We hebben ook een speciale gast en daar zijn we heel erg blij mee. Stadsgenoot Jelle Van Heesbeke helpt mee aan de spectaculaire slotact. Jelle werd wereldkampioen rope skipping in Canada, maar besloot daarna om op een hoogtepunt met competitiespringen te stoppen. Momenteel is hij trainer in Zele maar hij komt voor onze show graag nog eens naar Roeselare”, klinkt het enthousiast bij Jumpfun. (Bart Crabbe)

Jumpfun, de musical, wordt gebracht op 3 december om 15 uur in de sporthal de ARK in Oekene. Tickets kosten 5 euro (-12 jaar 3 euro) en worden gekocht bij de trainers of via info@jumpfunroeselare.be.