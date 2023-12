Roos (76) wordt voogd, Frans (65) vervoegt Vlaams Belang: uiteenlopende reacties op asielcentrum in Ieper tijdens infomarkt

De eerste asielzoekers komen later naar Ieper dan gedacht en het nieuwe opvangcentrum zal opschalen naar de maximumcapaciteit. Dat blijkt uit een infomarkt voor Ieperlingen die uiteenlopend reageren: een buurtbewoner start een afdeling van Vlaams Belang, terwijl een 76-jarige dame voogd wil worden van asieljongeren.

In eerdere communicatie sprak het stadsbestuur over een inrichting van het nieuw asielcentrum op de site van de kazerne tegen het einde van het jaar. “Vanaf eind december krijgen we de kazerne ter beschikking”, nuanceert Patrick Ghillebert. Hij is adjunct-manager bij het Rode Kruis, dat instaat voor de uitbating van het opvangcentrum. In cultuurcentrum Het Perron werden de voorbije dagen een jobbeurs en een infomarkt georganiseerd.

“Een vijftigtal mensen solliciteerde voor een betrekking en een aantal van hen konden we al een contract aanbieden”, aldus Ghillebert. “Op 8 januari kunnen we met een personeelsgroep opstarten en de voorbereidingen treffen om het verblijf zo snel mogelijk in orde te brengen. We verwachten de eerste bewoners te kunnen ontvangen in de eerste helft van februari. We moeten opschalen naar een capaciteit van 375. Dit zal geleidelijk gebeuren. Ik vermoed dat we in een periode van een viertal maanden op dit aantal willen komen.”

Twintigtal nationaliteiten

“De bestaande gebouwen kunnen onderdak bieden aan maximum negentig mensen. Een kleine 300 bewoners zullen wonen in een containerdorp, dat op verschillende plaatsen op het domein wordt opgetrokken in grote blokken. Ik verwacht dat we een twintigtal verschillende nationaliteiten in huis zullen hebben. Dat is veel, maar dat zijn we gewoon in onze andere opvangcentra. Voor de werking is het positief dat er een mix van bewoners uit verschillende landen is. De verhouding van de nationale instroom ligt momenteel op 60 procent gezinnen en 40 procent alleenstaande mannen.”

“Dat asielcentrum komt op 500 meter van mijn huis, maar de buurt is niks gevraagd”, zegt Frans Lepla (65). “Alles is beslist boven ons hoofd. Niemand heeft dat graag in zijn achtertuin, hé. We zijn bang dat de waarde van onze huizen zal verminderen. Er is zoveel plaats op het koninklijk domein in Laken. Dat onze vredelievende koning wooncontainers laat zetten in zijn tuin en de asielzoekers laat helpen in de serres. Voor hun papieren moeten ze toch in Brussel zijn.”

Vlaams Belang

Frans woonde de infomarkt bij met Rudy Denys (61), voorzitter van Vlaams Belang in Wervik. Na de exit van Nancy Six was in Ieper twee jaar terug sprake van een doorstart van Vlaams Belang door Stefaan Leterme, maar hij heeft intussen beslist om in Kortrijk te blijven wonen.

“We beginnen een afdeling in deze grote stad”, stelt Frans. “Ik heb gesproken met Tom Van Grieken en hij zou naar Ieper komen voor de opstart. Ik voorzitter? Daar aas ik niet op. Hopelijk komt er nog een opendeurdag in het asielcentrum, zodat we zien wat daar gebeurt. Eventueel met een barbecue voor de buurt. Ze moeten zich toch integreren.”

Voogd

“Ik was al voogd van jongeren in asielcentra in Brugge, Menen en Poelkapelle. Dit centrum zal veel dichter zijn voor mij”, vertelt Roos Dedulle (76) uit Ieper. “Minderjarigen die niet begeleid worden door ouders kunnen enkel een asielprocedure starten als ze een voogd hebben. Behalve de procedure volgt de voogd ook de medische en schoolsituatie op. Ik hoor dat er in Ieper plaats zal zijn voor veertig jongeren. Ik voel me nog altijd jong en vind het boeiend om hen te volgen en te steunen. Deze jongeren hebben een hele weg afgelegd na veel problemen in hun thuisland. Bij mij kunnen ze terecht voor een luisterend oor en antwoorden op hun vragen.”

Het Rode Kruis zoekt nog vrijwilligers voor ondersteunende, vrije tijds- en sportactiviteiten. “Ook praktische hulp is welkom voor de opbouw, zoals kasten verslepen en bedden opzetten”, zegt Ghillebert.

Onderwijs

Eva Ryde, Iepers schepen van Welzijn (N-VA), dringt aan op een exacte timing. “Er is sprake van de ingebruikname van vaste gebouwen in februari, maar over de containers hebben we nog geen duidelijkheid. Dat is belangrijk om onder meer het onderwijs voor te bereiden op het bijkomend aantal leerlingen”, aldus Ryde die benadrukt dat Ieper allerminst vragende partij was voor een opvangcentrum.

“Ieper kan dit dragen”, stelt Sam Vancayseele, fractieleider in de Ieperse gemeenteraad voor Groen. “Kijk naar de reactie van Alveringem en opvangcentra in kleinere gemeentes met minder goede mobiliteit. We moeten burgers vertrouwen geven, deze mensen verwelkomen en zich thuis laten voelen. Dan komt alles goed.”

