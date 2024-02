Roos (69) en Luc (72) uit Ieper vieren gouden jubileum

Luc Despeghel (72) en Roos Vandenberghe (69) vierden in hun flat in de Oude Vaartstraat in Ieper hun gouden huwelijksjubileum.

Ze trouwden op 1 februari 1974 in Oostvleteren. Luc Despeghel werd geboren in Poperinge op 11 juli 1951. Hij liep school in het VTI in Ieper en Kortrijk en werd postbode. “Ik heb dit mijn hele actieve carrière gedaan en was vooral actief in de randgemeenten van Ieper. Het leuke aan mijn job was het feit dat ik veel contact had met de mensen”, vertelt Luc.

Roos werd geboren in Ieper op 22 januari 1955 en ging naar de Heilige Familie. “Ik werd bediende bij de firma Valcke in Vlamertinge en deed dit 40 jaar lang tot aan mijn pensioen”, vertelt Roos.

Rustiger

Luc en Roos kregen twee dochters: Inge en Joke. Inge is getrouwd met Vincent Depover. Ze hebben twee zonen: Warre en Cisse. Joke is getrouwd met Dimitri Dejonghe, samen zijn ze de ouders van Fenna en Bartel. Roos en Luc gingen veel met de camper op reis, maar doen het nu wat kalmer aan. “Ik deed ook heel wat vrijwilligerswerk bij Welzijnsschakel Tegoare in Ieper. Luc is niet meer zo mobiel, dus heb ik er een punt achter gezet. Het gaat er thuis wat rustiger aan toe”, besluit Roos.