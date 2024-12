Rookontwikkeling in woning door afvoer kachel

De brandweer rukte zondagavond uit voor een mogelijke woningbrand in de Beukhoutstraat in Houthulst. Een slecht aangesloten afvoer van een kachel bleek de boosdoener.

Rond 22.35 uur merkten bewoners van een woning in de Beukhoutstraat in Houthulst rook op in hun woning. Ze verlieten het huis en wachtten de komst van de brandweer af. Brandweerposten Houthulst, Diksmuide en Staden snelden ter plaatse. Van een woningbrand was gelukkig geen sprake. De rook werd verklaard door wellicht een slecht aangesloten rookgasafvoer van een kachel in het huis. Blussen bleek dan ook niet nodig te zijn. De brandweer ventileerde de woning waarna iedereen terug binnen kon. De interventie was vrij snel afgerond. (JH)