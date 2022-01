Rookbommen op het Roeselaarse reuzenrad onthullen geslacht van het kindje van Michelle en Nick

Zondag 16 januari kwamen Michelle Vanrobaeys en Nick Toorré het geslacht van hun kindje op een wel heel originele manier te weten. Familie en vrienden stapten namelijk op het reuzenrad op het Stationsplein in Roeselare, om vervolgens blauwe rookbommen af te steken.

Michelle Vanrobaeys is drie en een halve maand zwanger en had het idee om een gender reveal te organiseren op een wel heel bijzondere manier. Zelf baat ze de brasserie Café L’Europe uit in de Ooststraat en nam contact op met Ulrie Declerck, die het olliebollenkraam op het Roeselaarse Stationsplein runt. Op zijn beurt contacteerde Ulrie de uitbaters van het reuzenrad. Doordat het reuzenrad een week langer bleef staan dan gepland, leek het hen de ideale plaats om de gender reveal te organiseren.

“Het was ondertussen zeven jaar geleden dat het reuzenrad er had gestaan”, vertelt Michelle. “Zeker nu het een week langer dan voorzien er nog zou staan, vonden we dat het een unieke gelegenheid was om de gender reveal daar te laten doorgaan. Ik wil zeker en vast Ulrie Declerck bedanken en ook mijn vriendinnen Charlotte en Bieke, die bereid waren om alles te organiseren. Onze vrienden van restaurant Petrouska brachten ook de Stad zelf en de politie op de hoogte, zodat we zeker wisten dat alles in orde was en zodat alles volgens de huidige coronamaatregelen zou kunnen verlopen.”

© (Foto MPM)

Bijna 100 vrienden en familieleden vergezelden zondag Michelle en Nick op de grote onthulling. De vrienden en familie die dat wilden, mochten op het reuzenrad stappen en kregen rookbommen mee. Wanneer ze samen hadden afgeteld, staken ze de blauwe rookbommen af. “Natuurlijk zijn we ontzettend blij”, zegt Michelle enthousiast. “Ook ons zoontje van zes kijkt al uit naar zijn broertje. De dag voor de gender reveal had hij nog gezegd: ‘Het zou leuk zijn dat ik een broertje krijg, dan kunnen we samen met onze papa, die garagist is, aan auto’s werken’.” (SM)