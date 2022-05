Rony Stroo schenkt cheque van 3.400 euro aan vzw Huis Snello: “Ik wilde iets doen voor dit project”

Het bank- en verzekeringskantoor van Rony Stroo overhandigde een cheque van 3.400 euro aan vzw Huis Snello. Deze vereniging wil in Varsenare een woongelegenheid met eigen studio’s bouwen voor mensen met een beperking. “Bedoeling is dat ook mijn dochter er haar eigen plekje krijgt”, zegt initiatiefnemer Koen Ongenae.

De vzw Huis Snello, met Snellegemnaar Koen Ongenae als voorzitter en drijvende kracht, wil tegen eind 2023 op het voormalige terrein van Licht en Liefde in Varsenare een woonproject realiseren voor 12 à 15 personen met een beperking. Het terrein van 2.200 vierkante meter werd door de gemeente Jabbeke in erfpacht gegeven aan vzw Snello om dit project er te realiseren. “Het gaat om een project met afzonderlijke studio’s waar mensen met een beperking toch een min of meer vrij en zelfstandig leven kunnen leiden”, zegt Koen Ongenae. “Ook onze 25-jarige dochter, die motorisch beperkt is en in een elektrische rolwagen zit, zou er naartoe gaan. Wij hebben al die jaren bijna dacht en nacht voor haar gezorgd, maar worden ook een dagje ouder. En zowel wij als zijzelf zullen gerust zijn als ze haar eigen stekje heeft.” Vzw Huis Snello werkt voor de realisatie van het wooncomplex samen met Toontjeshuis, een werking die op diverse plaatsen in Vlaanderen voor huisvesting en ondersteuning van mensen met een beperking zorgt. Joost Callens, de CEO van bouwbedrijf Durabrik, wiens zoon Toon een beperking heeft, is de bezieler van Toontjeshuis.

Verdubbelen

Om het hele project te financieren is natuurlijk heel wat geld nodig. Vzw Snello is dan ook bijzonder tevreden met de cheque van 3.400 euro van Adviesbureau Stroo & Partners. “Ik had eerder al in de krant gelezen over het project dat vzw Huis Snello wil realiseren en vond het heel erg mooi. Bovendien bleek dat initiatiefnemer Koen Ongenae net als ik in Snellegem woont”, vertelt zaakvoerder Rony Stroo. “Dus ik wilde met het kantoor wel iets doen voor dit project. Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van ons kantoor gaven we op 24 april een groot feest in zaal De Grote Stove in Zuienkerke. Daar haalden we met de tombola 1.700 euro op. We beslisten met het kantoor om dat bedrag te verdubbelen en zo komen we aan de 3.400 euro die we met veel plezier schenken aan vzw Huis Snello.”