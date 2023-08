Ronny Mabbe en Guido Braekevelt digitaliseren verleden gemeente: “We zijn er dagelijks mee bezig”

Nu ze beiden van hun pensioen genieten, besteden Ronny Mabbe (67) en Guido Braekevelt (76) hun tijd aan de werkgroep ‘Oostrozebeeks erfgoed’. “We brengen het verleden in kaart en digitaliseren dat. Het is niet alleen een heel leuke bezigheid, maar ook een echte passie. We zijn er dagelijks mee bezig”, vertelt Ronny Mabbe uit de Rozenbergstraat.

Zowel Ronny Mabbe als Guido Braekevelt zijn twee gepensioneerde mecaniciens. Ronny heeft een volledig loopbaan achter de rug als technicus bij Spano en Guido werkte eveneens als technicus bij de firma Bekaert in Ingelmunster en Zwevegem. Beiden hebben elkaar gevonden via de pas opgerichte werkgroep ‘Erfgoedwerking’.

Eigen lokaal

“Het ontstaan van een werkgroep ‘Erfgoedwerking’ heeft alles te maken met een vraag vanuit de culturele raad of er mensen waren die geïnteresseerd waren om mee te werken aan het in kaart brengen van het dorpsverleden. De oproep sloeg aan en al vlug werd een chatgroepje gevormd. Renaat Lobbestael en Aad De Marez waren een beetje de pioniers die echter vrij snel een zestal mensen gewonnen kregen voor het vormen van een werkgroep. Van al degenen die enige interesse toonden, blijven er nu nog zes vaste medewerkers over: Renaat Lobbestael, Ronny Mabbe, Guido Braekevelt, Geert Lemaitre, Robrecht Vanhee en Hubert Vandevoorde. Stilaan krijgt de werkgroep vorm. Heel recent kregen we van de gemeente een eigen lokaal, de vroegere dokaruimte in het Ontmoetingscentrum die nu is omgedoopt tot erfgoedlokaal. Maandelijks wordt er vergaderd. We zitten nog in de fase van het verzamelen van gegevens. Wij zijn allemaal een beetje verzamelaars”, gaat Ronny Mabbe verder.

De werkgroep is met verschillende onderwerpen bezig. “Ons eerste grootschalige werk is het oplijsten van alle cafés die er ooit op het grondgebied van de gemeente geweest zijn. Dat is een gigantisch werk. Gelukkig kunnen we ons baseren op een werk van wijlen meester Gentiel Sabbe maar zijn lijst is verre van volledig. Haast dagelijks krijgen we aanvullingen gemaild vanuit de bevolking. Het onderwerp cafés zit in één groot bestand. Wanneer de aanvoer nagenoeg opgedroogd is, willen we overgaan tot een publicatie. Dat kan een boek worden of een brochure. Daar zijn we nog niet uit. Intussen hebben we ook een facebookgroep in het leven geroepen. Daarin zijn we zeer selectief. Alleen wie iets te vertellen heeft over erfgoed Oostrozebeke wordt toegelaten.”

Bidprentjes

Een tweede groot werk waarmee Ronny en Guido nu bezig zijn, is het inscannen van zomaar eventjes 20.000 bidprentjes van overledenen. Het oudst bidprentje gaat terug tot het jaar 1832. “Dit is een immens karwei en daar zijn we zeker nog een paar jaar zoet mee. Intussen zijn andere leden ook al aan de slag met andere onderwerpen zoals het digitaliseren van foto’s van koppeltjes die 50 jaar gehuwd zijn en dat zijn er ook heel veel. Een ander lid van de werkgroep is bezig met het verzamelen van straatbeelden en ook die foto’s worden gedigitaliseerd. Eigenlijk is het de bedoeling dat alles wat erfgoed van de gemeente betreft gedigitaliseerd wordt”, besluit Guido Braekevelt. (JC)