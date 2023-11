Ronny en Pako zijn Belgisch kampioen

Ronny Deloose uit Spiere-Helkijn heeft op 15 oktober samen met zijn hond Pako in Vilvoorde het Belgisch kampioenschap gehoorzaamheid gewonnen bij de gevorderden. Samen grepen ze al enkele jaren net naast de overwinning, maar dit jaar was het eindelijk zover. Zijn team Joliko Dogtraining is dan ook zeer blij met de eerste Belgische titel van z’n lid. De kersverse Belgisch kampioen volgt Marina Nauwelaers van K9 pleasure op.

Ronny Deloose had de titel niet zien aankomen: “Ik had nooit verwacht dat ik echt Belgisch kampioen zou worden. Pako wist alle proeven uitstekend af te leggen, ik stond er echt van versteld.”

Voor de 63-jarige kynoloog is het een bijzonder mooi moment om zoiets mee te maken. Dit seizoen behaalde hij samen met zijn hond Pako maar liefst tien overwinningen en tal van ereplaatsen op wedstrijden. “De overwinning op het Belgisch kampioenschap was natuurlijk de kers op de taart”, zegt Ronny trots.

De Belgisch kampioen benadrukte ook nog eens de steun die hij gekregen heeft van Jonathan Locquet.

“Hij verdient het echt enorm”, zegt Jonathan Locquet van Joliko Dogtraining. “Hij is al lang een lid van onze club en is echt gepassioneerd bezig met de sport. Ik kan niet uitdrukken hoe fier ik ben dat hij eindelijk Belgisch kampioen is. Hij zet al een heel jaar de puntjes op de i, ik ben echt blij in zijn plaats!”

Niet blaffen

In de hondensport verwijst ge-hoorzaamheid naar het vermogen van een hond om commando’s en instructies van zijn eigenaar of trainer nauwkeurig en consistent op te volgen. Het omvat een breed scala aan gedragsvaardigheden en gehoorzaamheidsoefeningen, die variëren afhankelijk van het type hondensport en het niveau van de training.

Tijdens de wedstrijden wordt er van de honden verwacht dat ze basiscommando’s kunnen opvolgen zoals zitten, liggen, staan, blijven en komen. Ze moeten ook gehoorzaamheidsoefeningen tot een goed einde brengen. Verder wordt er gelet op gedragsonderdrukking. De hond mag bijvoorbeeld niet blaffen of bedelen. Er wordt ook gekeken naar stressbestendigheid en de communicatie tussen de hond en de mens.

Het Belgisch kampioenschap werd georganiseerd door het Nationaal Verbond van Belgische Kynologen. (JDB)