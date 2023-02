Ronny Boydens is nieuw diensthoofd Publiek Domein: “Veel aangenamer werken hier dan in Middelkerke”

Ronny Boydens (56) uit Nieuwpoort is het nieuwe diensthoofd Publiek Domein van de gemeente Vleteren. Deze functie werd vroeger in de volksmond ‘chef van de Technische Dienst’ genoemd.

)

“Mijn job bestaat erin alle uitvoerende ploegen te coördineren: het groenonderhoud, het onderhoud van de wegen en het onderhoud van de gebouwen van de gemeente Vleteren. Daarvoor kan ik rekenen op twaalf personeelsleden, en de twee ploegbazen José Marchand (Groen) en Geert Vanthournout (Gebouwen)”, zegt Ronny Boydens.

Ronny werd geboren in Nieuwpoort in 1967, maar groeide op in Middelkerke. “Daar volgde ik de lagere school, het middelbaar genoot ik in Nieuwpoort. Ik deed mijn hogere studies Tuin- en Landschapsarchitectuur in Melle”, aldus nog Ronny Boydens. Na zijn opleiding werd hij gedurende 19 jaar hoofd van de Groendienst in de gemeente Middelkerke. Daarna was hij bij de stad Torhout zeven jaar diensthoofd Publiek Domein. Toen trok hij weer naar Middelkerke, waar hij een hogere functie kreeg als hoofd van het hele Openbare Domein.

“Bij goed weer kom ik met de fiets naar het werk”

“Ik deed mee aan het examen in Vleteren, omdat ik de grote druk bij een kustgemeente, met al haar evenementen en organisaties, wat moe was. Ik kon op 3 januari in Vleteren aan de slag. Het is hier veel aangenamer werken, op een meer menselijk niveau”, aldus Ronny, die getrouwd is en vier volwassen zonen heeft. “Ik blijf in Nieuwpoort wonen en wanneer het weer het toelaat, kom ik met de fiets naar het werk.” (Andres Hollebeke)