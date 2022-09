Ronny (75) verzamelt oude effecten, aandelen en obligaties

Het verzamelen van oude effecten, aandelen en obligaties staat in ons klein Belgenlandje, bij manier van spreken, nog in zijn kinderschoenen. Hoeveel verzamelaars er juist zijn weten we niet, maar volgens Ronny Van Eenoo (75), wonende op de Swal, gewezen bankier en voorzitter van Okra Koekelare, zelf een verwoed en passioneel verzamelaar, zullen er dat maximum een tweehonderdtal zijn.

“In de jaren ‘70 las ik in een krant over een tentoonstelling van oude waardepapieren in een bank op het Wapenplein in Oostende en dat trok mijn aandacht. Ik ben ernaartoe gegaan en dat was echt geweldig. Van toen af aan ben ik zelf beginnen verzamelen”, steekt Ronny van wal.

Chinees aandeel

Wat kan je dan zoal verzamelen? “Oh, een verzameling kan alles bevatten: aandelen van staatsinstellingen, gemeenten, scheepvaart, spoorwegen, vliegtuigen, koolmijnen, goudmijnen… maar de meesten specialiseren zich. Ik verzamel voornamelijk stukken van banken en verzekeringen, maar ik heb ook andere”, vervolgt Ronny, die 39 jaar bij de BBL (nu ING) heeft gewerkt. “Zo heb ik er bijvoorbeeld eentje in mijn bezit van de gemeente Koekelare, waar ze in 1903 een lening uitschreven van 500 frank. Daar zijn maar 72 stuks van. Ik heb ook een Chinees aandeel gekocht, voor 100 frank, die nu nog altijd beursgenoteerd staat. China heeft in de jaren ‘20 geld geleend aan diverse landen nu behorende tot Europa, en zij hebben die lening nooit terugbetaald! Dus ooit zal ik daar mijn vruchten van plukken. Het oudste aandeel in mijn bezit is een Amerikaans spoorwegaandeel uit het jaar 1834.”

Verzamelwaarde

“De prijs hangt sterk af van de oplage waarin het aandeel is uitgegeven, de ouderdom, de herkomst en staat van het aandeel… Maar meestal gaat het om de verzamelwaarde en wat je er zelf wil voor betalen. Vraag en aanbod spelen ook hier een rol. Maar buitenlandse verzamelaars, vooral Amerikanen, Duitsers en Engelsen, zien dit als een belegging en steken daar heel veel geld in. Wie door een erfenis in bezit komt van oude waardepapieren zal daar veelal geen schatten aan verdienen, maar af en toe valt er wel eens een appeltje uit de kast en kun je er een flinke stuiver aan verdienen”, besluit Ronny lachend. (EV)