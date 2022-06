Ronny (66) is het technische brein achter SartoTV: “Nooit bang geweest van een uitdaging”

Het voorjaarsseizoen van SartoTV zit erop en Ronny Deschuymer heeft er net een ontspannende vakantie onder de Franse zon opzitten. Het bestuurslid en technische brein van de vereniging kan alweer vooruitdenken naar het komende najaar en alle opnames die dan gepland staan. “Ik ga met veel plezier elke uitdaging aan, maar een livestream naar het Tieltse ziekenhuis is echt een grote droom.”

Eind 1980 ontstond binnen de muren van het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis SartoTV. Voluit staat Sarto voor Sint-Andriesziekenhuis Radio en Televisie Omroep. In de beginjaren was er een aparte werking voor de radio en de televisie en werd de naam dan ook toepasselijk Sarto-Radio en SartoTV. Vandaag blijft enkel SartoTV over. Regelmatig trekken zij erop uit om in de streek toneelstukken te filmen en jaarlijks maken ze een programma vol nieuwjaarsbrieven van jong talent. Ronny Deschuymer is er niet enkel bestuurslid, maar staat in voor alles wat ook maar enigszins techniek ademt.

Wat is eigenlijk de bedoeling van SartoTV?

“Het opzet is altijd geweest om entertainment en afleiding te voorzien voor de patiënten van het ziekenhuis, om hun ziekte en pijn te verlichten via informatie en ontspanning uit eigen streek. Geen commercieel opzet, maar zorgen voor eigen tv-programma’s.”

Hoe ben je zelf lid geworden van de vereniging, die binnen de muren van het Sint-Andriesziekenhuis werd opgericht?

“Het begon met het bedrijf waarbij ik werkte, die leverancier was van de tv’s. Niet veel later startte Sarto en zo kwamen de mensen van die groep soms om raad en technische hulp vragen voor de camera’s en videorecorders. Ik ben er op die manier ingerold, wellicht als een van de eerste van buiten het ziekenhuis die volwaardig lid werd. Ik woonde toen al in Tielt, dus dat maakte het nog gemakkelijker.”

Waar komt de interesse voor al dat technische vandaan?

“Dat is eigenlijk thuis al begonnen, eind jaren 60. Mijn ouders hadden een eerste televisie gekocht, met een antenne, een buis op het dak met vlakjes erop, beeld in zwart-wit en een paar zenders. Zo zag ik beelden van de ruimtevaart en ik vroeg me af hoe dat allemaal daarop terecht kon komen. Daarom maakte ik ook de keuze voor mijn studies aan het VTI in Kortrijk. Op die school hadden ze bovendien een studio die gerecupereerd was van de VRT en zo is de microbe écht binnengekomen.”

Wat houdt zo’n opname van SartoTV voor jou precies in?

“Dat start al met de voorbereiding van de opdracht, of die nu binnen of buiten is. Ik doe een technisch bezoek aan de locatie waar het evenement of de opname plaatsvindt. Ik bekijk waar de camera’s kunnen staan, soms is dat een compromis zoeken voor beide partijen, en zoek ook een goede locatie voor de regie. Die mag immers niet te ver liggen van het opnamevlak, maar moet ver genoeg zijn om het publiek niet te storen. We werken immers met intercoms, dus er wordt gesproken met de cameramensen en dat mag het publiek niet afleiden.”

“Daarnaast controleer ik de toegankelijkheid van het transport naar de zaal, maak ik afspraken over wanneer we kunnen opbouwen, waar de bekabeling kan komen zonder de brandweer of het publiek te hinderen en zoek ik uit waar de micro’s geplaatst of opgehangen kunnen worden. Het is intussen een automatisme geworden.”

“Opbouwen doen we de dag zelf meestal een drietal uren voor de start. In onze beginjaren was dat maar liefst zes uur, dus dat is al een hele evolutie. We doen dat met drie geroutineerde mensen. Camera’s opstellen en afregelen, micro’s en intercoms checken en alles instellen voor de opname. Van zodra de cameramensen, regisseur, regie-assistent en klankman erbij komen, maken we afspraken en zorg ik voor technische bijstand tijdens de opname. Achteraf bekijken we dan de montage, worden foutjes gemarkeerd en gaat die versie terug naar onze monteur die dan alles aanpast.”

Bots je soms op uitdagingen?

“Tot nu toe is alles altijd gelukt, maar alle apparatuur juist afregelen blijft het moeilijkste van de job en de grootste uitdaging. Ooit is er wel eens een computer vastgelopen tijdens een opname, gelukkig hadden we een back-up. Een andere keer viel de elektriciteit in de zaal uit tijdens de opname.”

Welke opnames vind je zelf het leukste?

“Ik kijk enorm uit naar de musical Naar Compostella in oktober. Dat is een samenwerking met een audio- en lichtfirma en dat is toch een uitdaging. Ik denk ook terug aan de stoet tijdens de Europafeesten en ook twee jaar geleden de streaming tijdens de Europafeesten, samen met Radio Oost West.”

Zijn er nog dromen?

“Ik ben nooit bang geweest van een uitdaging. Een verbinding tussen het ziekenhuis en de opnameplaats, bijvoorbeeld een theaterzaal, om dan een livestream te doen, staat nog op mijn verlanglijstje. Dat zou ik toch écht graag eens doen.” (LDW)

Meer info: www.sarto-tv.be.