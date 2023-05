Rondleiding voor wie benieuwd is naar de nieuwe plannen voor de Kortrijkse Stadsschouwburg

Op zondag 21 mei is er een rondleiding voor en achter de coulissen, in de kelders en op de zolder van Stadsschouwburg Kortrijk, een théatre à l’Italienne. Onderweg ontvouwt de gids de nieuwe plannen voor de Schouwburg, een verhaal over duurzaamheid en toegankelijkheid, met een nieuw cultuurcafé, een polyvalent inzetbare foyer en zoveel meer.

Dit is meteen ook de laatste kans om de Schouwburg en het Arenatheater in hun huidige vorm te bezoeken. Tot slot kom je te weten hoe de complexe puzzel voor het jaarprogramma van de Schouwburg wordt gelegd. Deze rondleiding kadert in de reeks wandelingen in de Kortrijkse binnenstad, een organisatie van Toerisme Kortrijk in samenwerking met GidsenPlus Leiestreek en GidsenKring Kortrijk.

Uur en plaats van afspraak is om 14.30 uur aan de ingang van de Schouwburg op het Schouwburgplein. Deelname is 6 euro per persoon. Vooraf reserveren is verplicht via toerismekortrijk.be of de infobalie aan het Begijnhof.