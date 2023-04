Rondewinnaar Tadej Pogacar komt nog niet naar zijn supporterslokaal in Wervik: “Op het einde van het seizoen zal hij tijd vrijmaken voor ons”

The Pogiboys, de supportersclub uit Wervik van Ronde van Vlaanderen-winnaar Tadej Pogacar, hoopte dat hun idool maandag of dinsdag zou afzakken naar sfeercafé Black Pearl op het Sint-Maartensplein maar vandaag kregen ze te horen dat dit voorlopig niet lukt.

“Het team wil hem in het hotel houden en Tadej beschermen tegen het coronavirus”, aldus voorzitter Jeroen Mahieu. “Ergens wel begrijpelijk met wat nog volgt aan topkoersen. Volgende week zondag start Tadej ook in Luik-Bastenaken-Luik.”

“Maar geen nood, we kregen de garantie dat hij op het einde van het seizoen tijd zal vrijmaken om naar zijn supporterslokaal af te zakken.”

De Sloveen, die twee keer de Tour de France won, is zondag alvast één van de grote favorieten voor de Amstel Gold Race. Lid worden van zijn enige fanclub in België kan nog altijd. Lidkaarten kosten 20 euro en de leden krijgen alvast een mooie pet van The Pogiboys. (EDB)