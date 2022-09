Ronde van Vlaanderen passeert langs Beernem: “Kers op de taart”

Het gemeentebestuur, in aanwezigheid van Wim Van Herreweghe, koersdirecteur van Flanders Classics, kondigt met veel trots aan dat de Ronde van Vlaanderen op zondag 2 april in Beernem zal passeren. “Dit is de kers op de taart voor Beernem dat al veel inspanningen heeft geleverd om van Beernem een fietsgemeente te maken”, aldus burgemeester Jos Sypré.

“Zondag 2 april 2023 wordt niet enkel een hoogdag voor de koersliefhebbers, ook voor Beernem is de doortocht van de Ronde een unieke belevenis. De Ronde passeert in Oedelem, Oostveld, Beernem én Sint-Joris en rijdt 15 kilometer over Beernems grondgebied. Vlaanderens Mooiste zal heel wat volk op de been brengen, dus ik verwacht op meerdere plaatsen een volksfeest.”

Voor de organisatie van dit evenement werkt de gemeente graag samen met talrijke verenigingen en lokale ondernemers. Zij ontvangen binnenkort de nodige info over hoe ze een evenement kunnen aanvragen. Wie interesse heeft om mee te werken, kan zich wel al kenbaar maken via feestelijkheden@beernem.be.

Parcours

De renners komen vanuit Brugge richting Oedelem en fietsen langs de Bruggestraat en de Knesselarestraat. Aan het kruispunt Den Hoorn slaan de renners rechts in om via de Schipperstraat en de Hoornstraat Beernem te bereiken. Daar volgt het peloton de Parkstraat om vervolgens links af te slaan in de Sint-Andreaslaan. Uiteindelijk gaat het via de Sint-Jorisstraat richting Knesselare / Aalter.

We Ride Flanders

Op zaterdag 1 april, een dag voor de Ronde van Vlaanderen, wordt het volledige parcours opengesteld voor de fietsliefhebbers.

“We kijken er enorm naar uit om onze mooie gemeente, die al enorm populair is bij zowel wielertoeristen als fietsrecreanten, in de kijker te zetten. Als fietsgemeente wil Beernem de fietsers soigneren door sterk in te zetten op trage wegen, versneld fietsstraten in te voeren, veilige schoolomgevingen te creëren en nieuwe fietspaden aan te leggen. We stimuleren ook goede verbindingen naar onze fietssnelweg langs het kanaal.”, vervolgt Sypré.

“Beernem is niet enkel in 2023 Dorp van de Ronde. Beernem maakte met organisator Flanders Classics de nodige afspraken om ook in 2025 en 2027 Dorp van de Ronde te zijn,” besluit de burgemeester. (Regi)