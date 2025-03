Ronde van Vlaanderen komt tot leven in Brugse winkelstraten: “Een van onze grootste sportevenementen van het jaar”

De Ronde van Vlaanderen gaat op 6 april opnieuw van start in Brugge. Om deze sportbeleving extra te promoten, zetten de Brugse handelaars zich in om de wielersfeer tot in de winkelstraten te laten doordringen, zoals met raamtekeningen in wielerthema op de etalages.

Het is op 6 april opnieuw de beurt aan Brugge om de start van de Ronde van Vlaanderen te verwelkomen. Zoals bekend wordt de start van Vlaanderens grootste wielerklassieker sinds enkele jaren om beurt in Antwerpen en in Brugge georganiseerd. De Markt vormt opnieuw het decor voor de aftrap van Vlaanderens Mooiste. Om deze sportbeleving extra in de verf te zetten, zetten de Brugse handelaars en handelsverenigingen zich volop in om de wielersfeer tot in de winkelstraten te laten doordringen.

Van raamtekeningen tot tal van animatie

In de Smedenstraat worden de etalages van handels- en horecazaken opgefleurd met raamtekeningen van illustratrice Fien Tekent; die al 27 etalages in de straat onder handen nam en dit met ondersteuning van de dienst Werk en Ondernemen van Stad Brugge. “Ook buiten het centrum, in de deelgemeenten, neemt Fien Tekent etalages onder handen. Daar zijn er al elf handels- en horecazaken met een mooie tekening in het wielerthema te vinden”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Minou Esquenet (cd&v).

Het Brugs Handelscentrum (BHC) voorziet daarnaast verschillende vormen van straatanimatie in het weekend voorafgaand aan het weekend van de Ronde. Het gaat dan onder meer om fietsen op rollen in het Zilverpand, een rondreizende band in de hoofdwinkelstraten en een discotruck op het Simon Stevinplein. Ook Stad Brugge zelf draagt bij aan de wielerkoorts met banners in de hoofdwinkelstraten en de Katelijnestraat, waar de renners Brugge verlaten. Handelaars en horeca-uitbaters worden bovendien opgeroepen om de wielersfeer door te trekken in hun zaak, bijvoorbeeld met een speciale actie rond de Ronde of personeel in wielertruitjes. “De ronde is een van onze grootste sportevenementen van het jaar en de passie voor koers leeft sterk in Brugge. Het is fantastisch om te zien hoe niet alleen de wielerliefhebbers, maar ook onze lokale ondernemers en inwoners deze dag vol enthousiasme beleven”, geeft schepen van Sport Olivier Strubbe (cd&v) nog mee.