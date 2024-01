Ronde Tafel Maldegem schenkt 25.000 euro aan goede doelen

In 2023 zette serviceclub Ronde Tafel zich meer dan ooit in voor het goede doel.

“Alles bij elkaar overhandigden we vorig jaar 25.000 euro aan verschillende sociale projecten”, vertelt Mathias Willems van Ronde Tafel Maldegem. “Het geld, dat we inzamelden met onze evenementen ‘Glitterbox’ en ‘Classic Car Rally Route 87’, ging naar Brood(doos)nodig, Haarvertrouwen, AanZet, sponsoring voor een kinderboekje over jongdementie en de strijd tegen baarmoederhalskanker”, klinkt het bij de Maldegemse serviceclub.

(MIWI/foto MIWI)