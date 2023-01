Ronde Tafel 24 Kortrijk steunt goede doelen

Ronde Tafel 24 Kortrijk zet het jaar 2023 goed in met het ondersteunen van enkele lokale sociale doelen. “Dit jaar kiezen we voor vzw Ten Anker uit Waregem, het AIUTO-fonds (RHIZO) en Warriors Against Cancer. Wij doen dit jaarlijks. Deze drie goede doelen schenken we elk een cheque van 5000 euro”, zegt voorzitter Matthias Merlin (37). De Ronde Tafel 24 is een internationale club voor mannen tot 40 jaar die tweewekelijks samenkomen voor het organiseren van vergaderingen, conferenties en events. De Ronde Tafel 24 bestaat 45 jaar en bestaat uit 24 leden.

Het ‘Aiuto fonds’, ‘hulp’ in het Italiaans, uit Kortrijk is ontstaan vanuit een initiatief van enkele leerkrachten om leerlingen die leven in kansarmoede en hun studies volgen in RHIZO te ondersteunen zodat ze kunnen deelnemen aan de activiteiten die de school organiseert.

‘Warriors Against Cancer’ uit Marke heeft als missie om mensen met kanker te helpen hun gehavende zelfbeeld te herstellen, zowel tijdens als na het genezingsproces. Dit doen ze door inspirerende workshops en fotoshoots te organiseren die constructief bijdragen aan het proces van zelfontplooiing en acceptatie.

‘VZW Ten Anker Waregem’ ondersteunt volwassen personen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Dit eventueel in combinatie met: Autisme, Licht motorische beperking, Medische problematiek (epilepsie, NAH), Psychische kwetsbaarheid.