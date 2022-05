‘Ronaldinho’ Niels Destadsbader grote ster tijdens benefietwedstrijd van Club Roeselare tegen selectie voormalige Rode Duivels

Een goed gevuld Rodenbachstadion, een stralend zonnetje en een resem ex-internationals op het voetbalveld. De benefietswedstrijd van Club Roeselare tegen een selectie van voormalige Rode Duivels werd een groot succes. Bij de Rode Duivels kwamen enkele opvallende namen aan de aftrap: van voormalig Club Roeselare-speler Yves Vanderhaeghe tot ‘Ronaldinho’ Niels Destadsbader.

Enkele maanden geleden kwamen Philippe Malysse, die binnenkort met twee vrienden naar Compostella wandelt, en zijn goede kameraad Yves Vanderhaeghe op het idee om een benefietswedstrijd te organiseren ten voordele van de vzw Onze Kinderen. Zondagmiddag was het zo ver. Club Roeselare, de club waar Yves zijn voetbalcarrière begon, nam het op tegen een selectie van gewezen Rode Duivels. “Ik heb zeker vijftig à zestig voetballers gecontacteerd. Een team samenstellen was niet eenvoudig, maar het is toch gelukt. Mede dankzij de steun van Club Roeselare kunnen we er een mooie middag van maken voor het goede doel.”

Lorenzo Staelens, Yves Vanderhaeghe, Thomas Buffel, Nico Van Kerckhoven, Olivier Deschacht,… Zondagmiddag stond er een pak ervaring op het veld van het Rodenbachstadion. Club Roeselare gaf speciaal voor deze benefietmatch forfait in de eindronde van tweede provinciale. “We zijn al maanden bezig met de voorbereidingen op deze wedstrijd. Spijtig genoeg hield onze tegenstander Varsenare geen rekening met deze match voor het goede doel”, aldus Stefaan Bogaerts, bestuurslid bij Club Roeselare.

Bij de Rode Duivels maakten twee opvallende namen hun opwachting. Noah Vanwalleghem is een jeugdproduct van KSV De Ruiter en speelde dit jaar kampioen met Wielsbeke. “Ik heb verschillende doelmannen gecontacteerd, maar ben blij dat ik deze beloftevolle keeper een kans kon geven”, aldus Yves Vanderhaeghe.

Voor Noah zelf (18) was het een grote eer om met de grote sterren van weleer samen te spelen. “Blij dat Yves aan me heeft gedacht. Ik was niet echt zenuwachtig.”

Schoenen opgeblonken

Grote ster van de middag werd Niels Destadsbader. Een verleden bij de Rode Duivels heeft hij niet, maar als Ronaldinho scoorde hij wel veel doelpunten voor FC De Kampioenen. “Zaterdag kreeg ik telefoon van mijn peter Lorenzo Staelens. Een van de aangekondigde Rode Duivels was uitgevallen met een blessure. Doordat deze wedstrijd voor het goede doel georganiseerd werd, wou ik er onmiddellijk bij zijn. Eerlijk gezegd was het al vier jaar geleden dat ik nog op een voetbalveld had gestaan. Ik poetste net voor de wedstrijd nog eens mijn schoenen van in FC De Kampioenen op.” Ronaldinho kreeg onmiddellijk het nummer 10 en werd al diepe spits voor de leeuwen gegooid. Scoren deed hij niet, maar de Rode Duivels wisten wel Club Roeselare te verslaan met 2-4.