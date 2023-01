Ronald Plovie is de Krak van Blankenberge: “Een opsteker voor ons hele Kom op tegen Kanker-team”

Wie zijn De Doorzetters, wat doen ze, wat drijft hen?

“We zijn een groepje vrienden met roots in West-Vlaanderen. Ik heb De Doorzetters samen met mijn vrouw Veronique opgericht in 2012, nadat ik zelf genezen was van schildklierkanker. In die tien jaar haalden we in totaal zo’n 25.000 euro op voor KOTK.”

Hoe bevalt het jullie hier in Blankenberge?

“Heel goed, Veronique – die overigens Blankenbergse is van geboorte – en ik voelen ons al goed ingeburgerd. We droomden er al lang van om aan zee te komen wonen, en corona heeft dat wat versneld. We wonen hier op honderd meter van de Kerkstraat, van zodra we de deur uitgaan hebben we een vakantiegevoel. Ook op culinair vlak heeft de stad heel wat te bieden. Blankenberge heeft ook veel mooie natuur.”

Wat brengt 2023 ten huize Plovie?

“Eerst en vooral moet ik dringend terug de fiets op”, glimlacht Ronald. “In mei nemen we met drie teams van De Doorzetters deel aan de 1.000 km van KOTK, maar het trainen schiet er de laatste tijd een beetje bij in. Ik houd immers ook twee dagen per week het kaartershuisje Roeschaert open. Daarnaast ben ik ook nog actief bij Vief.”